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ADI-PEG 20通过扩大早期内质网应激

2016年11月09日 02:30 编辑： 经理人网编辑
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对胰腺癌细胞产生辐射敏化作用

ADI-PEG 20通过扩大早期内质网应激，对胰腺癌细胞产生辐射敏化作用

圣迭戈2016年11月9日电 /美通社/ -- Polaris Group今天宣布，据MD安德森癌症中心(MD Anderson Cancer Center)的研究人员在美国放射肿瘤学协会（American Society for Radiation Oncology，简称ASTRO）年度大会上公布的研究结果显示，聚乙二醇修饰的精氨酸脱亚胺酶 ADI-PEG 20可选择性的提高放射对因精氨基琥珀酸合成酶(ASS1)缺乏症而引起的胰腺癌的治疗效果。

研究人员指出，ADI-PEG 20预治疗使ASS1缺乏症引起的胰腺癌肿瘤细胞对体内外放射变得敏感，从而在组织培养中杀死更多癌细胞，并显著延缓动物模型肿瘤的生长速度。众所周知，放射治疗带来的细胞损伤会诱发内质网应激信号，进而破坏细胞周期和导致细胞凋亡。这些结果显示，ADI-PEG 20治疗增加了参与放射治疗诱发的内质网应激的多种蛋白质的表达水平，从而了解ADI-PEG 20的辐射敏化作用背后的作用机理。

ADI-PEG 20旨在耗尽体外供应的精氨酸。鉴于ASS1是精氨酸生物合成环的关键酶，缺乏ASS1的肿瘤细胞有望对ADI-PEG 20治疗变得更加敏感。

Polaris Pharmaceuticals, Inc. 医疗事务部执行副总裁、医学博士 John Bomalaski 表示：“ADI-PEG 20通过上调参与内质网应激的蛋白质的表达水平，让缺乏ASS1的胰腺癌细胞对放射变得敏感，从而扩展了其作用机理和作为癌症疗法的潜在应用范围。这一发现让我们非常感兴趣。” 

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