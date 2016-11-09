中兴通讯助力美国T-Mobile车联网服务SyncUP DRIVE(TM)

为 每一辆汽车插上车联网的翅膀

深圳2016年11月9日电 /美通社/ --

如果汽车可以说话，它会说什么？得益于中兴通讯推出的车联网方案，T-Mobile的SyncUP DRIVE™服务将充分展示您爱车中的潜在数据价值。

2016年11月7日，中兴通讯股份有限公司，全球领先的综合通信解决方案提供商，宣布与全球领先的电信运营商、车联网业务提供商美国T-Mobile合作推出SyncUP DRIVE™服务。

美国T-Mobile计划于11月18日正式开通SyncUP DRIVE™服务，该方案由中兴通讯旗下物联网领域专业子公司中兴物联提供的车载智能硬件、云平台和移动端应用组成，并基于T-Mobile覆盖全美的高速4G LTE网络实现数据交互。SyncUP DRIVE™联网汽车解决方案具有经济实惠、易于安装等优势，可以部署在几乎所有车型上，为消费者提供完美、极致的车联网应用体验。

“未来五年，全球经济将持续发生深刻变化，预计一体化互通程度超过以往任何时期。” 中兴通讯高级副总裁程立新表示：“中兴的M-ICT 2.0战略正在帮助我们引领这一转型进程，我们非常高兴能够与T-Mobile展开合作，为美国的消费者提供SyncUP DRIVE™方案。”

T-Mobile的SyncUP DRIVE™方案适用于1996年之后生产的绝大多数车型。当设备与车上的OBD-II接口连接后，除了向车内乘客提供4G LTE Wi-Fi的服务之外，还可以提供包括车辆实时位置、电子围栏、异常告警等增强型的安全服务。哪怕车主不在车上，车联网服务也能够每时每刻保护家人和爱车的安全。



中兴为SyncUP DRIVE(TM)服务提供的车载智能终端

T-Mobile的SyncUP DRIVE™用户将能够使用新款移动端应用Motion，该应用由中兴物联的战略合作伙伴Mojio研发，Motion可以满足车主所需的更加强大的连接功能和性能。在不同的国家，根据客户的平台建设情况，中兴物联可以提供“终端方案”或“终端+平台的整体解决方案”，提供与TSP 的APP Server互通的标准化解决方案，以及大量用于参考开发的应用案例。

“我们的车载智能终端已经得到了包括美国AT&T、T-Mobile、欧洲Telia Sonera等运营商的充分认可”，中兴物联车联网总经理杨磊表示，“作为长期深耕在车联网领域的通信方案提供商，中兴物联已建立了面向B2B市场提供完整的智能OBD车联网解决方案的能力，未来我们的方案将推广到更多国家和客户。”

2016年8月，中兴通讯发布M-ICT2.0，将物联网列为公司五大方向之一。未来数年，万物互联、泛在智能、虚实结合将无处不在，并将推动形成以需求为中心、以技术为支撑、以商业模式为驱动的三位一体的新商业范式。中兴物联在M-ICT战略的引领下，在车联网领域不断拓展，成为欧洲最大的UBI设备供应商之一，以及全球最主要的4G OBD方案提供商，同时提供前装无线通讯模组和TBOX终端产品。中兴物联将深化与行业伙伴的合作，面向万物互联的时代机遇，一起共赢未来。