Inside 3D打印上海展11月底揭幕 三大亮点提前看

上海2016年11月9日电 /美通社/ -- 2016年11月30日-12月2日，第三届Inside 3D打印产业全球高峰论坛暨巡展（上海站）将在上海世博展览馆隆重举行。展会由《3D打印世界》出版方 -- 珠海再生时代文化传播有限公司与美国专业展览会公司Rising Media联合举办。作为本年度3D打印行业的压轴盛会，将为业内人士带来系列精彩活动。

名企云集，提供一站式解决方案

Inside 3D 展会自2014年引入中国以来，经过三年的积累与沉淀，逐步得到业界的高度认可。一方面由全球最大的3D打印展览主办方美国专业展览公司Rising Media引进国际资源，带来国际上最前沿的行业资讯及技术理念；另一方面，由中国第一本行业专业月刊《3D打印世界》深耕中国市场，实行本土化运作，建立全媒体平台，深度对接应用行业。

本届展会得到众多知名企业的鼎力支持，展品涵括桌面级3D打印机、工业级3D打印机、3D打印材料、三维扫描仪与软件、3D打印服务等全产业链产品及解决方案。如国际3D打印巨头Stratasys 、震旦集团、中瑞带来最新产品及工业解决方案，光韵达、普利生、佰盛立展示3D打印在医疗领域的最新技术，惠展、光华伟业、大简、上海材料研究所、广东材料研究所、傲趣、状迈、长朗等本土企业带来最新的金属粉末、光敏树脂、线材等3D打印材料。展会预计将吸引医疗、航空航天、模具加工、汽车工业、工业设计、文化创意、消费电子、家具家具、建筑、教育等应用领域近万名观众。

四大论坛，打造3D打印行业风向标

Inside 3D打印全球高峰论坛（上海站）一直是展会的品牌活动，旨在打造中国3D打印行业的风向标。自2014年举办以来，超过100位来自3D打印及其应用领域的国内外专家曾在这里分享过自己的智慧，100多家中外媒体争相报道。

今年，本届大会深入把脉行业趋势，对接应用行业，举办四大主题论坛：发展趋势论坛，工业制造论坛、文化创意论坛、医疗应用论坛。大会将邀请30多位国内外知名专家作为演讲嘉宾，预计吸引近千名专业人士与会。

本届论坛，国内外专家齐聚一堂，必将为参会人士奉上一场精彩的知识盛宴。如3D打印布道者Tyler Benster、Concept Laser大中华区负责人Gary Ding、上海交通大学王成焘教授、赛迪工业和信息化研究院所长肖劲松、中国科学院海西研究所研究员吴立新、国际数字雕塑设计师毕覃、BOWEN STUDIO 创始人宋波纹、震旦集团3D事业运营资深总监蔡万全、CA Tech Co.，Ltd.国际业务经理孙知弘、佰盛立医学三维科技公司（香港）技术总监Louis Sze等知名专家将深度解析3D打印的发展趋势，把脉3D打印在工业制造、医疗应用、文化创意等领域的最新进展与发展方向。

巧夺天工，且看3D打印优秀作品展

展会同期举办特色主打活动 -- Inside 3D打印优秀作品展，将展出3D打印领域最新、最顶尖、最经典的优秀作品，呈现最顶级的3D打印视觉、科技盛宴。目前，优秀作品已经集齐文创、医疗、工业制造三大主题超50件业内知名力作。其中，不乏国内外知名大师的经典作品。如国际数字雕塑设计师毕覃、BOWEN STUDIO 创始人宋波纹均将展出其成名之作。Startasys、震旦、光韵达将隆重展出数十款工业、医疗领域的3D打印作品，绝对让与会观众大开眼界、不虚此行。