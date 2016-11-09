香港大学SPACE中国商业学院高级讲师岑兆基解析金融热点

战胜华尔街：投资策略与金融量化的应用

北京2016年11月9日电 /美通社/ -- 近日，香港大学SPACE中国商业学院高级讲师岑兆基先生配合实际例子与参与者交流，让与会者明白及掌握投资优势。

“金融巨鳄”索罗斯的对冲基金所运用的投资工具，以至“价值投资大师”、世界首富毕菲德所应用的投资策略，都需要涉及金融衍生工具。金融衍生工具多样性的组合与其杠杆效应，可以以小控大，并在效益上发挥倍大效果。而且当人们掌握了其操作原理，就能知晓衍生工具不再是金融大鳄的专利，也能 “战胜华尔街”。

再者，拥有一套具逻辑性的交易法则，就能看透大市的穿梭起伏；其中背后原理是金融数据的量化应用。最后，投资需要有道，就是要配合“投资心法”，这就像是金庸小说世界里的九阳神功一样，当投资者运用合宜，定能驰骋于金融投资世界。

怎样掌握“逻辑性”交易法则

投资市场有其运作的规律，而不是个别投资者一厢情愿的取向，所以投资者或投机者要先懂得“认错”，以今天的“我”打倒昨日的“我”，甚至是这刻的“我”打倒一小时前的“我”的态度面对投资市场。因为人们所知的毕竟是有限的。再者，若然当人们所知道的是存有“错误”时，所作的决策定会有偏颇，所以人们应该有着随时“止损”的预备，即是会随时“认错”。 而投资的目的是获取正回报，但当人们的投资表现是负回报时，是否需要自我检视呢？因为，投资表现已经明确“指出”，投资组合已偏离了原有方向与目标，需要“修正”了。 若投资需要有正回报，投资者可以想想，自己又是否需要站在趋势中才可以顺利达致正回报？若在逆趋势中，又岂可达致正回报？另外，投资者又是否常常伸手迎接“跌下来”的刀？有否曾因而受损？因此，投资者一同回想自己的投资历史记录，是越跌越买？还是越升越买？投资者应谨记常常站在趋势内，不要强辩价格是否“太疯狂”了？因为人类的疯狂行为连科学家牛顿也不能计算的到。投资指的是“等待”，等待趋势的成长与完结。

投资前的准备

投资固然有一定的风险，所以在投资前绝不能有“孤注一掷”的想法出现，把所有的钱一次押上去赌一把；或是将杠杆放得太大，以致资产价格出现一点的逆波动就吞没了本金，甚至要追加按金去补仓。举个例子，若以30元本金购买价格100元的资产，杠杆放大约有3.3倍；当资产价格下跌10%，本金便被吞噬了33.3%，而当资产价格下跌30%，本金便归零了。所以在投资前，首重的是控制风险！从中国字“优”可以看出如何行才算是优？当“人”有危机“忧”患意识时，就算是优了。再者，当一项资产下跌15%时，追回17.6%就可以回本；但当其下跌50%时，必须追回100%才可以回本；而当下跌至只余下本金的10%时，是要求翻9倍才能回本，因此，止蚀与止损是投资者需要做的。

年轻人应该先跻身投资市场积累经验，还是谨慎投资积累财富？ 年轻人是可以同时跻身投资市场积累经验及谨慎地投资积累财富的。因为投资应当及早开始，才可以发挥世界首富巴菲特所指的“雪球效应”，即是金钱可以像滚雪般，越滚越大，其原理就是爱因斯坦所说的“复利是比原子弹威力还大”。而且拥有越多的投资经验，投资收益也应该相应的增加。

要结合实际选择合适的金融衍生工具，并巧妙掌握利用，使其充分发挥效应

金融衍生工具是可以发挥杠杆效应的，而且亦可以在不同的组合或配搭下，带出不同的投资目的。当投资者以买入股票作为投资选择时，只可以期盼股票价格上升时，才可以获利，但当价格下跌时，投资者就需要100%全然地承受该股票下跌的下行风险。 而当投资者运用期货合约配合持有股票后，其资产价格的下行风险是可以对冲掉的。而期货的用途也是为一些企业对冲其营运风险所采用的措施，如航空公司，可以以原油期货对冲因原油价格波动而带来的影响。但当然要用得其所，不然，也可以是带来对冲亏损的。 期权也是金融衍生工具常用的，它有以小搏大的效果，不像期货般，收益与亏损是一比一的相对应的。举个例子：当投资者持有认购期权时，该期权赋予持有人有权利以特定的价格（行使价）在有效期内（在到期日当天或以前）买入相关资产，假设期权行使价为45元而相关资产价格为50元时，该认购期权最少价值为5元；经过一些时间，相关资产价格已升了10%至55元，那么该认购期权现在应该最少价值为10元了，因此期权价格是上升了100%。而持有认购期权的风险最多只是亏损5元的成本（亦称为期权金）。从例子中，可以看到以小搏大的效用。 另外，因为期权是有两种形式的，一是认购期权、二是认沽期权；投资者可以买入期权作持有或可以卖出期权作沽空，这样会引申出四种不同的策略。而当投资者再配以不同的期权组合时，投资者就可以利用不同的期权组合捕捉不同的资产价格波动，如：预期资产价格会在窄幅波动、或预期资产价格会有大波动等。

财务分析和金融衍生品的关系

财务分析通常是指透过财务报表来察看或审视企业的财务财政状况。投资者可以从财务报表中分析企业的资产负债表、现金流状况等。在财务学中，投资者也可以以一些财务比率更快速地掌握企业的营运状况、负债程度等。 如果要将财务分析与金融衍生品连结，投资者可以从上市企业的历史业绩数据对该企业下一个即将公布的业绩作分析，预期企业即将公布的业绩是持续走好，还是突然恶化？这样，投资者就可以配以适合的金融衍生品作投资或投机性部署。 以在香港上市的腾讯控股为例子，腾讯在8月17日公布了中期业绩，业绩理想，中期盈利上升40%，优于市场所预期的，因此，腾讯在之后的交易日已高开12元，升6.2%；其后收盘价也升5.2%。如投资者或投机者以持有认购期权的方式应对，便可获得可观回报。另外，因为腾讯控股在业绩公布后，股价通常会有相继的大波动走势，可以是上升或是下跌，所以投资者可以考虑同时持有到期日相同、行使价相同的认购期权及认沽期权（这是名为“马鞍式”组合的期权策略）。若腾讯控股一如预期出现股价大波动，于看对方向的期权价格应会有一倍以上的上涨，至于另一方向的期权价格会下跌但肯定不超过一倍，这样综合起来，仍然有利润在手。 再为大家举一个例子，以沽出认沽期权作分析，若投资者看好一家企业的未来发展，预期其股价只会缓步增长，不会爆发性的上涨，投资者可以沽出沽期权以收取期权金，因为若该公司股价不下穿认沽期权的行使价时，该认沽期权的价格会归零，而沽出该认沽期权的投资者就可收取全的期权金。 因为期权交易在香港、欧美等地现较普遍，大家可以多留意当地的期权交易以增进了解。

投资者如何挑选个股、衡量企业内在价值、建立投资组合？并在本土投资环境中践行投资策略？

投资市场上，主要分为价值投资与趋势投资两大主流。而价值投资者看重的是企业所发放的股息，以及股息的增长与再投资的复式回报。所以，世界首富、价值投资者巴菲特指出，他情愿股市十年只开一次可以，即是他看重的是企业的长线价值，不会在此意途中股价起跌；在1987年美股股灾的当天收盘后，有记者询问他对股灾的看法时，他也不知当天美股曾下泻那么多，因为他没有在办公室安装报价系统，这引证他根本不在意股价的短线波动。因为，股价的短线走势是投票机器投出来的结果，而长线走势才是计量仪准确衡量企业价值的读数。而也有投资者看重的是公司的盈利是否在不断地增长，因为当公司的盈利是年复年的高增长的，其股价也会有相应的高增长，但不派息的企业也会阻碍价值投资者对其的投资部署或部位。

而趋势投资是对冲基金常用的策略及思维，亦是投机者所采取的主要交易方式之一。一个大趋势一如雪崩，谁人能够一夫当关？谁人能够抵御大自然的力量？举个例子，以恒生指数为例，历年的大升市顶峰市盈率约20倍或以上，而大跌市底部的市盈率约在10倍或以下；所以当恒生指数在2015年年中时，指数点约在28000点，而其市盈率约为12倍，是属于低还是高？若以历史数据看，肯定是偏低，但为何可以在约半年的时间反复跌至18000点水平？如果加入趋势分析，投资者可以在趋势逆转时已考虑好是否要离场了。

国内的投资行为或模式较倾向于趋势投资策略，因此，“价格没有太高而不买入，也没有太底而不可沽出”。最后，投资者在证劵投资市场及衍生工具投资市场中，分别都应该注意风险的控制及止损的实行。