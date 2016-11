合作与创新:塑造亚太医疗的未来

医疗技术专家齐聚第2届年度亚太医疗技术论坛

新加坡2016年11月9日电 /美通社/ -- 亚太医疗技术论坛 (The Asia Pacific MedTech Forum) 是亚太地区领先的医疗技术专业人士、政府领导人、监管专家、医疗从业人员和研究人员聚会,该论坛今天在新加坡开幕,主题为“创造医疗领域的新合作关系” (Creating New Partnerships in Healthcare) 。

这场为期两天的会议由亚太医疗技术协会(Asia Pacific Medical Technology Association,简称“APACMed”)主办,将探讨医疗领域的多方利益相关者合作如何能够应对升级改造亚太地区监管体系、加快医疗教育发展步伐,和确保病人获得能够拯救与改变人生的创新成果方面的挑战。

医疗器械和诊断能够帮助人们延长寿命,并能让人们过上更加健康和充实的生活。APACMed 首席执行官弗雷德里克-尼伯格 (Fredrik Nyberg) 表示:“过去30年来,医学方面的进步已经帮助延长了全球发达国家和发展中国家公民的预期寿命。这些创新还通过取代更为昂贵的手术、缩短住院时间和支持人们更迅速地重返工作岗位,为医疗体系节省了大量的资源。”

尼伯格补充说:“除了创新之外,富有意义和包容性的合作也对创造可持续的合作关系至关重要。虽然全球卫生事业在过去三十年取得了很大的进步,但是过程并不均衡。2030年《柳叶刀》委员会全球手术报告 (Lancet Commission on Global Surgery 2030 Report) 指出,全球有50亿人缺乏获得手术和麻醉护理的渠道,这一数字让人非常吃惊。”

本届亚太医疗技术论坛上的2030年全球手术全体大会,将关注医疗技术行业在应对这一挑战上面能够扮演的关键角色。与关注亚太地区需求、解决方案与持续工作相呼应的全球洞察见解和案例分析将在大会上进行发布。

APACMed 主席孟启明 (Vladimir Makatsaria) 表示:“对 APACMed 来说,今年举办亚太医疗技术论坛是另一座令人难以置信的里程碑。这继续表明我们作为医疗技术专业人士齐聚一堂,共同应对亚太地区最迫切医疗挑战的努力。对拥有包含本地中小企业 (SME) 和大型跨国公司在内众多企业的医疗技术行业来说,亚太医疗技术论坛可以提供一个机会,让我们突破各自不同的专业特长,培养建立战略合作伙伴关系,为病人的生活改善亚太地区的医疗体系。”

本届论坛的其它全体大会和分会将探讨围绕监管协调与趋同、数字和移动健康、医疗教育、全民医疗和一系列患者证言展开的话题。