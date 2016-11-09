3M中国官方网站全新改版震撼上线

上海2016年11月9日电 /美通社/ -- 为进一步提升用户体验，全球领先的多元化科技创新企业3M对其中国的官方网站进行了全新的改版和升级。目前，全新官网已正式上线启用，并以用户需求为导向，对网站整体风格、界面显示模式、信息展示、购买渠道等方面的交互体验进行了全方位的改进和优化，为用户带来实用性与美观性兼具的人性化视觉感受。

“一直以来，3M都非常重视客户的需求，致力于以多元化的产品和创新的解决方案帮助其提高效率，并改善工作和生活的环境。”3M大中华区战略、电商及市场公关部总监薛勇先生表示：“同时，我们也希望通过此次官网的全新上线，使我们的客户及广大消费者能够更加便捷和深入地了解和体验3M创新科技所带来的真正价值。”

根据用户的使用习惯和喜好，3M中国官网在各个方面均进行了优化升级，力求向用户呈现出耳目一新的感觉，同时也最大程度地为其提供便利，以获取用户所需要的信息。

更为清晰的产品分类 -- 从生产制造到医疗健康，从安全防护到电子、通讯，从居家生活到办公用品，全新改版的官网将 3M 的创新产品及解决方案按照不同的用户类型及市场应用领域进行划分，更加清晰和直观地向客户及消费者展示 3M 如何利用科技改善人们的生活。

更为便捷的浏览模式 -- 3M 全新官网运用了先进的自适应显示技术。无论是手机还是平板电脑，抑或是笔记本和台式电脑，升级后的官网能根据不同的终端自动调整页面大小，为用户提供舒适、高效的浏览体验，方便其随时随地登录官网查询 3M 的相关信息。

更为放心的购买体验 -- 通过此次的更新改版， 3M 特别在官网首页明显位置及产品介绍详情页增设了 3M 中国各电商平台官方旗舰店的链接，使用户能够一键直通官方购买渠道，确保享受正品品质，从而打造更加放心和便捷的一站式购买体验。

值得一提的是，今年“双十一”期间，3M在天猫及京东官方旗舰店开展了大力度的客户回馈活动，以感谢广大消费者长期以来所给予的支持。此次优惠活动涉及近400种产品品项，几乎涵盖了3M民用类产品的所有品类，包括净水、空气净化、汽车用品、安全防护、居家清洁、医疗护理、数码办公等。不仅如此，3M天猫官方旗舰店（https://3m.tmall.com/）已于10月21日起启动预售，主推爆款更有超值赠品；而3M京东官方旗舰店（http://3m.jd.com/）除主会场活动之外，还于11月1日至9日期间举办品类日活动，每天主打一个品类的产品，推出超值特价，11月10日至12日连续三天更有跨万店“3免1”的特惠促销，让消费者足不出户就能体验3M“科技无处不在”。