3M中国官方网站全新改版震撼上线

上海2016年11月9日电 /美通社/ -- 为进一步提升用户体验，全球领先的多元化科技创新企业3M对其中国的官方网站进行了全新的改版和升级。目前，全新官网已正式上线启用，并以用户需求为导向，对网站整体风格、界面显示模式、信息展示、购买渠道等方面的交互体验进行了全方位的改进和优化，为用户带来实用性与美观性兼具的人性化视觉感受。
“一直以来，3M都非常重视客户的需求，致力于以多元化的产品和创新的解决方案帮助其提高效率，并改善工作和生活的环境。”3M大中华区战略、电商及市场公关部总监薛勇先生表示：“同时，我们也希望通过此次官网的全新上线，使我们的客户及广大消费者能够更加便捷和深入地了解和体验3M创新科技所带来的真正价值。”
根据用户的使用习惯和喜好，3M中国官网在各个方面均进行了优化升级，力求向用户呈现出耳目一新的感觉，同时也最大程度地为其提供便利，以获取用户所需要的信息。
值得一提的是，今年“双十一”期间，3M在天猫及京东官方旗舰店开展了大力度的客户回馈活动，以感谢广大消费者长期以来所给予的支持。此次优惠活动涉及近400种产品品项，几乎涵盖了3M民用类产品的所有品类，包括净水、空气净化、汽车用品、安全防护、居家清洁、医疗护理、数码办公等。不仅如此，3M天猫官方旗舰店（https://3m.tmall.com/）已于10月21日起启动预售，主推爆款更有超值赠品；而3M京东官方旗舰店（http://3m.jd.com/）除主会场活动之外，还于11月1日至9日期间举办品类日活动，每天主打一个品类的产品，推出超值特价，11月10日至12日连续三天更有跨万店“3免1”的特惠促销，让消费者足不出户就能体验3M“科技无处不在”。