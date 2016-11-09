ADI推出全集成式惯性组合传感器系列 ADXC150x

北京2016年11月9日电 /美通社/ -- Analog Devices, Inc. (ADI)，今日宣布推出全集成式惯性组合传感器系列 ADXC150x，该系列传感器集行业领先的抗冲击性、抗震性、一流的可靠性、精度于一身，尺寸更加小巧。单台设备集成四自由度，使系统设计人员可以缩减当今汽车安全系统所需的电子控制单元(ECU)的尺寸。



ADI推出全集成式惯性组合传感器系列 ADXC150x

为了设计更加可靠、高精度的汽车安全系统，例如，稳定的电子控制系统(ESC)和侧翻检测系统，尽量减少较大误差源至关重要。车辆中已安装这些传统型底盘控制系统，包括防抱死制动系统、牵引控制和偏航控制系统。目前的ESC和侧翻检测系统设计一般采用两个或两个以上的离散式加速度计和陀螺仪，抗冲击性和抗震性不够强，而且成本较高，同时需要较大的电路板空间。ADXC150x组合感测器系列克服了将汽车陀螺仪和加速度计集成到单个封装中时遇到的巨大挑战。这些创新型组合传感器最多可将四自由度集成到单台设备中，这不但减少了组件数量和成本高昂且极为费时的定制集成工作，还提升了惯性检测的精度和可靠性。偏航陀螺仪温漂低于1度/秒（典型值），而内部温度传感器会校准输出，在整个汽车温度范围（−40oC-105oC）内提供出色的稳定性。ADI致力于功能安全，ADXC150x系列产品也采用全方位机电故障保护程序，持续监控设备的运行状况，确保数据的完整性。

数十年以来，ADI始终致力于惯性传感器创新1，推出先进的加速度计和陀螺仪设计，帮助挽救生命，引领市场不断发展。独一无二的ADXC150x陀螺仪采用已获得专利的差分Quad-Sensor™（四传感器™）设计，可有效抑制线性加速度，包括外部重力和振动。这种先进的加速度计采用低Q传感器波束设计，具有出色的噪音抑制性能，同时具有较宽的动态范围，在最具挑战性的汽车环境中也能稳妥处理过载信号。初期提供两种产品配置：ADXC1500，采用配有偏航角速度陀螺仪的双轴加速度计；ADXC1501，采用配有偏航角速度陀螺仪的三轴加速度计。两款产品均提供SPI数字输出，采用16引脚倒腔SOIC封装，具有稳定的抗电磁干扰性能。

报价与供货

产品 产品供货 说明 ADXC1500 2017年2月 偏航陀螺仪和 X轴、Y轴低重力XL ADXC1501 2017年2月 偏航陀螺仪和 X轴、Y轴、Z轴低重力XL

11991年，ADI推出行业首款单芯片高重力MEMS加速度计样品，采用ADI的创新型表面微加工技术。1993年，ADI的首批安全气囊系统发货。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.（简称ADI）始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案，凭借杰出的检测、测量和连接技术，搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁，从而帮助客户重新认识周围的世界。详情请浏览ADI官网http://www.analog.com/cn/index.html

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Quad-Sensor（四传感器）是ADI公司的商标。

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