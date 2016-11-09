海外购引领消费潮流 谁主沉浮

-看宝洁跨境电商再度刷新消费体验

北京2016年11月9日电 /美通社/ -- 随着中国消费者钱包日渐丰满，剁手族们对产品的要求越发“处女座”，海外购成为了他们心心念念的购物方式，跨境电商无疑成了时下最时髦的购物平台。虽然各大品牌都纷纷涉足，但要想玩得转，必须做到全球化、个性化和全渠道。宝洁的跨境电商平台在这三方面都是行业的佼佼者。

11月3日，宝洁的《跨境电商创新模式及宝洁海外旗舰店案例》获得了2016 CCFA零售创新奖，从上百个案例里脱颖而出。这是CCFA对宝洁在创新型营销模式和渠道拓展方面成果的认可。



宝洁《跨境电商创新模式及宝洁海外旗舰店》案例，荣获2016 CCFA零售创新奖

拿全渠道来说，宝洁的跨境电商平台现已辐射到了天猫、京东、唯品会、贝贝网、网易考拉海购、蜜芽、小红书和亚马逊。真正做到了消费者在哪里，我们就在哪里。不仅如此，宝洁通过在跨境电商平台试水新品牌，仅用不到3个月就可以把新品牌带给中国消费者。这种模式因为更快的送达时间和更专业的服务，给了消费者很好的体验。

产品全球化，卖什么？消费者说了算



宝洁在跨境电商平台热销的海外产品

虽然中国消费者对产品的要求日益严苛，也更追求生活品质，但很多消费者都忽略了日化产品能带给他们的消费升级。宝洁作为日化行业的领军品牌，通过对消费者诉求的研究，不断挖掘出他们更深层次的需求。通过跨境电商平台引进了很多中国消费者青睐的“海外神器”，不仅功能新奇特，颜值也爆表，刷新了剁手族们对日化产品的认知。

宝洁了解到现在的中国妈妈都想要给孩子更丰富的营养，而产品的安全有效是妈妈们最看重的事儿。为了满足妈妈们的诉求，宝洁引进了欧洲直供且唯一通过瑞士维他命研究中心（ISV）认证的儿童维生素糖果品牌Vibovit。它胖嘟嘟、圆鼓鼓的造型，很讨孩子们的喜欢，孩子们可以一边吃糖果一边玩耍。可别小看了Vibovit维生素糖果，它含有10种以上孩子们所需的营养，宝贝们只要每天摄入一颗，就相当于吃了一篮子水果。

在欧美，卫生棉条的使用者超过80%，因为使用卫生棉条可以避免经血与空气接触，不容易滋生细菌，且便于运动。然而在中国使用卫生棉条的女性只有2%左右。宝洁为了提升中国女性的经期体验，引入了风靡全球，全美销量第一的Tampax卫生棉条。Tampax棉条隐形无感，顺滑易推，拥有防漏专利且安全放心，很多达人都在推荐。

还在为沙发、枕芯上的异味和细菌而忧虑？还在担心吃完火锅后的气味无法去除，亦或是不知道该如何清洗你最爱的毛绒玩具？宝洁了解到中国消费者的这些困扰，引进了来自日本的Febreze万能喷雾，它的除菌率高达99.9%而且能真正做到除味而不是覆盖。Febreze除味喷雾气味也很好闻，不是香水胜似香水，是日本亚马逊的口碑王。

不得不提的还有北美销量第一的Tide锁色洗衣珠。一颗Tide洗衣凝珠就集合了去渍、锁色，柔顺三大功能。有了这款产品，消费者再也不用担心深色、浅色衣物一起洗的混色问题了。

妙招百出，玩转场景营销

除了丰富产品品类，宝洁在跨境电商的场景营销创新方面也做出了不俗的成绩。今年4月19日到21日，来自日本、韩国、德国、澳大利亚、美国5个国家的17款宝洁新品在阿里的聚划算平台集中推出。发布会当天，现场设置了“AR任意门”互动体验区，消费者只要打开一扇任意门，就会被投影入一个国家代表性的场景中，通过摆动手中来自这个国家的宝洁新品，就可以现场启动这个互动装置。



宝洁与聚划算合作发布会现场图

今年双十一，宝洁作为唯一一家品牌商与阿里Buy+频道合作，借力VR（虚拟现实）技术放大招，让消费者足不出户就可以体验在海外商超血拼的快感。剁手族再也不用购买价格不菲的机票，也不用花时间飞往国外，只要在家里带上VR眼镜，动动眼镜，下一秒就可以去到国外，体验在海外商超货架上挑选商品的真实感受，尽情释放蠢蠢欲动的购买欲，拔掉种草已久的产品，这感觉是不是很棒？

未来，宝洁在跨境电商平台上如何发展，这当然还要看消费者的意思。因为借助新技术和新渠道不断聆听消费者最真实的心声、洞察他们最迫切的需求，从而更有效地接触消费者并创造更多的价值一直是宝洁努力的方向。

宝洁海外旗舰店链接：

http://pg-hk.tmall.hk/shop/view_shop.htm?spm=a220m.1000862.1000730.2.Eiqtp6&user_number_id=2635083319&rn=e95056df2bb042a11c76bc744108b9ef