紫光旗下锐迪科宣布发布物联网芯片RDA5981

上海2016年11月9日电 /美通社/ -- 恰逢中国半导体的年度盛会 IC CHINA 2016 在上海召开之际，紫光旗下锐迪科微电子（以下简称“锐迪科”）宣布发布一款全集成低功耗的 WiFi 芯片 RDA5981。该芯片可以降低设备的尺寸、开发成本及功耗，同时提升设备的计算能力、安全能力以及其他各项特性。

RDA5981 是一款全集成低功耗的 WiFi 芯片，支持 802.11 b/g/n HT20/40 模式。RDA5981 内部集成了 ARM CortexM4，为开发者提供了高容量可配置的芯片可用内存（SRAM），同时也支持外置 PSRAM，以及一组扩展接口（I2S/UART/PWM/I2C/SDMMC/USB2.0/SDIO 等），可以直接与传感器、片外 Codec 等相连接。RDA5981 集成了 MPU/FPU，实现了 RSA/AES/TRNG 等硬件加速引擎，能够最大程度满足物联网产品各种高级安全功能设计上的要求。



物联网芯片 RDA5981

RDA5981 全面支持锐连平台架构，可以在 Mbed 和 FreeRTOS 等环境下的编程开发，包括一整套通信协议和主流云协议，极大方便用户应用于各种物联网终端设备中，包括家庭、汽车、医疗设备、智慧城市和可穿戴设备等。

展讯通信董事长兼CEO、锐迪科微电子董事长李力游博士表示：“锐迪科在物联网关键技术，如低功耗芯片设计、BLE、WiFi、LTE eMTC 和 NB-IOT 等领域积极投入研发，在国内物联网芯片的市场占有率位居领先，预计2016年物联网芯片的出货量将超过2亿片。此次发布的 RDA5981 以及所配套的锐连平台会大幅降低芯片开发应用的难度，进一步增强我们在嵌入式 MCU WiFi 芯片方面的竞争力。RDA5981 将广泛应用于电视、机顶盒、音箱、智能家电、无线监控等领域。为客户提供具有竞争力的物联网芯片解决方案是锐迪科矢志不渝的追求，我们力争成为物联网芯片行业的领导者。”

此次 IC CHINA2016，锐迪科携最新的移动通信、物联网、电视芯片以及解决方案亮相展会。众所周知，高集成度、低功耗、低成本的物联网专用芯片是锐迪科未来产品发展的重要方向，也是紫光集团的战略布局之一。今年8月，锐迪科发布了物联网芯片开放平台“锐连”，采用模块化软件开发包和开源方式，可以帮助客户在快速增长的物联网市场简便快捷推出创新性产品。