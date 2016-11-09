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TUV南德举办纺织品供应链环保研讨会助力轻松“去毒（DETOX）”

2016年11月09日 10:00 编辑： 经理人网编辑
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中国杭州2016年11月9日电 /美通社/ -- 近日，全球领先的第三方检测认证机构TUV南德意志集团（以下简称“TUV SUD”）在浙江国际大酒店举办了主题为“如何‘去毒DETOX’ ”的纺织品供应链环保研讨会，此次研讨会吸引了众多纺织品知名企业的参与。在会议上，TUV SUD 全球非食品化学实验室经理雷家文博士重点介绍生产过程中禁止使用的有害化学物质及相关限制范围，为企业解读“去毒（DETOX）”计划，目的在于帮助企业取得买家和品牌的信赖，从而获得长期、大量、稳定的订单，提升市场占有率。

纺织业的发展是建立在大量化学品使用的基础上，其使用和排放的有毒有害物质严重影响了生态环境。绿色和平组织（Green Peace）通过对纺织行业的供应链及产品进行调查和科学检测，发现国内外主要时尚品牌产品和其供应链中涉及大量有毒有害物质，这些有毒有害物质污染着生态环境，危害人体健康。在绿色和平组织的推动下，全球已经有三十多个时尚品牌做出了在产品和供应链中“去毒”DETOX的承诺，明确了重点淘汰的有毒有害物质的名单和时间表。这些承诺与行动，将在绿色和平组织的监督下掀起全球范围内纺织行业“去毒”DETOX的浪潮。

TUV SUD全球非食品化学实验室经理雷家文博士介绍“去毒（DETOX）”计划
TUV SUD全球非食品化学实验室经理雷家文博士介绍“去毒（DETOX）”计划

本次研讨会上，来自TUV SUD拥有丰富标准执行及讲课经验的雷家文博士深度解析了消费品生产中的化学品和化学数据的管理以及去毒计划。雷家文博士就如何归类和划分化学品清单及废弃物质清单，如何鉴定生产过程中有害化学物质，如何鉴定及标记废水污泥等废弃物等问题向与会企业一一解答。参与企业纷纷表示对于有这样一个与专家面对面交流的平台表示热烈的欢迎，同时更加期待与TUV SUD的深入合作。

TUV SUD全力协助纺织品企业充分了解“去毒（DETOX）”要求，提供“一站式”解决方案帮助企业轻松“去毒（DETOX）”，以实现“无毒时尚”和“无毒未来”。TUV SUD成立至今已拥有150年的历史，始终坚持“权威认证、创享价值”的理念，通过为客户提供专业、安全、可持续性的的解决方案，为企业、消费者和地球环境增加可见的价值。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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