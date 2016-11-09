2016中国国际能源峰会暨展览会举办 主打创新与产业深度合作

北京2016年11月9日电 /美通社/ -- 由国务院国有资产监督管理委员会批准，中国机械工业联合会、中国石油和化学工业联合会主办，中国电工技术学会、中国动力工程学会、中国能源汽车传播集团、上海电器科学研究院、中国机械工业联合会能源互联网设备与技术分会（筹）共同主办的2016中国国际能源峰会暨展览会将于2016年11月28日-30日在北京国家会议中心召开。本届峰会将举办近30场行业专业会议活动和11000平方米展览，内容涵盖能源互联网、氢能与燃料电池、电力、油气、光伏、核电、燃气轮机、节能环保等众多领域，是我国能源与能源装备产业的全景式活动平台。

此次峰会主打“创新与产业深度合作”，依托中国机械工业联合会强大的行业平台工作，峰会呈现累累硕果：

1、国内首个聚焦于能源互联网技术装备产业的行业组织将在2016中国国际能源峰会期间完成首秀：在能源行业还在对能源互联网众说纷纭之时，近80家发起单位的中国机械工业联合会能源互联网设备与技术分会有望于2016年11月底在京成立，这是国内第一个致力于推动能源互联网技术装备产业发展的行业组织，也是唯一一个装备工业领域开展此项行业工作的协会组织。分会的成立预示着能源互联网产业即将进入落地和实操阶段，技术设备企业的快速跟进与大规模创新，将为能源互联网乃至整个能源产业提供未来发展的支撑。

2、氢能与燃料电池大会暨展览会是国内最早立项的氢能与燃料电池产业链会展平台，经过一年的酝酿与筹备，目前已成为国内氢能与燃料电池行业唯一的全品牌会展活动，，代表了目前国内氢能与燃料电池行业的发展水平。氢能与燃料电池大会暨展览会，一方面汇聚了国内外100多家企事业单位参展参会，更有国际氢能协会、加拿大、德国等海外氢能产业组织倾力参与；另一方面更与汽车、储能、储运、可再生能源（风光水）、能源互联网等领域形成深度应用与融合，呈现出蓬勃的产业发展态势。

3、光伏大会主要亮点：依托中国机械工业联合会主导的“分布式光伏走进机械工业骨干企业”推进工作，通过整合光伏业界技术、资金、商业模式资源，与中国汽车工业协会、中国内燃机工业协会、中国工程机械工业协会携手，率先创新，将光伏、动力电池梯级利用、光储充一体化、工厂光伏电站建设工艺优化、测功车间余能应用、产业集群能源微网建设等要素有机结合，正在走出一条分布式光伏创新发展之路。

4、燃气轮机会议在技术与应用两端发力，深入推动制造商与电力企业及众多典型中小型用户之间的协作，促进产业良性发展。

5、环保会议，以供需对接为切入点，围绕京津冀一体化环保先行的强大需求，将组织电力、石油、化工、钢铁等重点污染排放企业与环保装备行业企业进行深度对接，破解污染治理难题。

行业内的交流促进进步，行业间的交流促进变革。在工业领域全面去产能、去库存的今天，2016中国国际能源峰会将为产业界带来发展的曙光，增长的动力，前行的路标。更丰富内容，更务实议题，更重磅嘉宾，更出彩效果，2016中国国际能源峰会值得您的参与。详见大会官网www.energy-tech.com.cn