亚马逊的杀手锏：Prime包裹处理流程首次曝光

北京2016年11月9日电 /美通社/ -- 10月28日亚马逊 Prime 会员服务登陆中国。从11月2日开始，亚马逊 Prime 首批注册会员的跨境包裹已陆续抵达国内各口岸，完成海关清关，由亚马逊物流+团队完成包裹的快速处理和最后一公里配送，送抵 Prime 会员手中。随着首批 Prime 会员跨境包裹抵华，亚马逊 Prime 包裹由美国直邮中国跨境全程加速处理的流程也首度曝光。

亚马逊 Prime 会员服务不仅可以帮助消费者节省昂贵的运输费用，还能为 Prime 会员的包裹提供跨境全程的加速配送，实现在中国82个城市预计平均5到9个工作日的送达时效。亚马逊推出全球首个跨境免邮服务，靠得正是其背后强大的跨境物流体系。这一创新之举的背后是亚马逊20余年来对物流体系与追求卓越配送体验的不懈探索。

11月8日，在亚马逊昆山运营中心，部分首批会员的包裹在上海完成通关运抵亚马逊运营中心后进行快速处理的全过程首度曝光。亚马逊 Prime 会员包裹由美国运营中心发出，历经跨境空运、清关后进入亚马逊中国运营中心、到最后一公里配送，跨境全程享受优先处理和加速配送，以确保更快捷的跨境物流体验。在跨境空运环节，亚马逊 Prime 会员的包裹也会优先安排装载发货，减少等待时间。

在亚马逊美国运营中心，系统会自动根据 Prime 会员下单时的预计送达时间优先安排 Prime 订单的拣货、包装、分拣和出库，确保加速处理，快速发货。



亚马逊Prime包裹处理流程

货品完成包装后，由 Slam 一体化操作设备在包裹经过的一瞬间就能完成一系列称重、贴标签、扫描等工作，平时用人力费时费力的分拣在这里只要几秒钟就能完成。更重要的是，它还能自动纠错，通过高精度的称重能力快速识别并将错误的包裹剔除出来。



亚马逊Prime包裹处理流程

跨境运输就是争分夺秒。基于不断增长的跨境交易规模，亚马逊在欧美日等主要线路拥有常态化包机和固定航班，确保7*24小时不间断的运力保障。为了让 Prime 会员尽早拿到包裹，亚马逊也会安排 Prime包裹的优先装载发货，减少等待时间。

跨境包裹完成清关后进入亚马逊中国运营中心。亚马逊北京、天津、上海和广州四地的运营中心为Prime 会员的跨境包裹设立了单独交接区域和快速处理通道，将其优先发往各地的亚马逊配送站点，送达消费者手中。



亚马逊Prime包裹处理流程

以上不难看出亚马逊 Prime 会员服务能同步实现跨境免邮和包裹的全程加速配送，调动的是亚马逊全球的物流资源与部署。可以说 Prime 会员服务是亚马逊供应链和物流配送能力长期积淀的结果，也是它在跨境仓储和物流能力上的又一个飞跃。随着亚马逊海外购商店与亚马逊英国站点的正式对接，亚马逊无异于在宣布，其横跨中欧间的跨境物流通道再次成功搭建。

亚马逊日益强大的跨境物流能力及其在物流方面的创新探索不仅解决了中国消费者跨境购物的痛点，对于正在摸索中前行的中国跨境出口卖家具有同样重要的意义。这意味着他们可以通过“亚马逊物流+”服务充分利用亚马逊的跨境物流整合能力加快走向全球的步伐，就这一点而言，说中国卖家的好时代正在来临并不为过。