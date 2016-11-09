蚂蜂窝举办秋季旅行者大会，旅游红人云集“秋酷大趴”

北京2016年11月9日电 /美通社/ -- 2016年10月29日，中国领先的自由行服务平台蚂蜂窝旅行网，举办了一场以“秋酷大趴”为主题的大型线下用户大会。在这场历经5个多月精心筹备的活动中，160位来自全国各地的蚂蜂窝用户开启了一场狂欢派对，其中20位旅行者甚至在蚂蜂窝总部办公区搭起了帐篷，开启了一场最奇妙的露营体验。派对当天，蚂蜂窝总部里还举行了“星球寻宝”、“星际下午茶”、“真人拍卖行”等互动。

蚂蜂窝社区中的“旅游红人”成为了本次活动的焦点，其中，环游中国81天，拍摄最美星空、潜入30米海底的“海盗王基德”、在蚂蜂窝问答社版块拥有超过1000块问答金牌的“空心”等等，共28人接受了蚂蜂窝官方颁发的26个奖项。获奖者中备受关注的是一对旅行40年，牵手走过29个国家、410个城市，获得“终身成就奖”的高龄夫妻。

“对旅行发自心底的热爱，和个性的自我表达，是蚂蜂窝用户的两大普遍特点。”“C9计划”筹委会负责人高珊表示，本次参与大会的用户，使用蚂蜂窝的平均时长为3-5年，“他们大多数只是普通人，但这么多年来在蚂蜂窝上认真地旅行，认真地写游记，所有用户都应该能感受到他们对旅行和生活的热爱。”

本次大会是蚂蜂窝“C9计划”的实验性项目之一。高珊介绍称，该计划是蚂蜂窝专为用户打造的一系列主题活动，基于蚂蜂窝对于旅行意义本身的思考——离开熟悉的地方，抛下已有的身份，释放内心那个最开朗、最猎奇、最乐于与人交往的自己，来感受每天的新鲜。该计划旨在创造一个乌托邦式的目的地，为用户创造更多相互认识、分享交流的机会，让用户在此过程中感受旅行的独特魅力。