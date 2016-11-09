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科技连接未来！CHTA全球年会圆满落幕

2016年11月09日 12:15 编辑： 经理人网编辑
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丽江2016年11月9日电 /美通社/ -- 11月2日-4日，CHTA 2016全球年会在云南·丽江华丽上演，全球300多个全球酒店及旅游行业领袖，100多个国内国外最顶级酒店集团及最著名的互联网跨界企业，济济一堂，精艳呈现。21个主题演讲、4组圆桌论坛、49位演讲大佬，为线上线下全球听众奉献了一场名副其实的科技峰会。

CHTA 2016全球年会
CHTA 2016全球年会

篝火之夜：体验滇西南少数民族风情

11月2日，全球旅游住宿业精英相约CHTA雪山红酒晚会。彝族的祝酒歌、黎族的竹竿舞、纳西族的东巴手鼓……在展现丽江地域风情的同时，也征服了来自世界各地的旅游住宿业领袖们

CHTA 2016全球年会
CHTA 2016全球年会

思想盛宴：开启学习之旅和未来之旅

11月3日-4日，CHTA全球年会正式开启科技和未来之旅。横跨半个地球的重磅嘉宾，足以改变世界的科技价值，属于未来的尖端科技尽皆汇聚于此。21个主题演讲、4组圆桌论坛、49位演讲大佬为大家奉献了一场思想盛宴，裸眼3D、智能服务机器人、VR等则为大家演绎了一场科技狂欢。

11月3日，CHTA主席朱静女士在开幕辞中说到，Transforming已成为整个行业大势所趋，从共享经济对旅游住宿业的步步紧逼，到跨界而来的打劫者对旅游住宿业原有秩序的颠覆式创新，再以机器人，AR/VR ，Block Chains 以及IOT 等黑科技驱动并融入生活场景的智慧酒店的蓬勃发展，全球旅游住宿业正在经历一场前所未有的大变革。

在11月3日的会议中，国际酒店科技权威组织CEO、中国最高学府管理学院教授、中国最权威的旅游研究机构的权威学者与来自航旅纵横、易到、途家网、开元酒店、亚朵生活、如家酒店、华住酒店、速8酒店、锦江国际、维也纳酒店及来自台湾、香港、美国等国家和地区的行业领先企业和集团的创始人和高管，在这里探讨了共享经济给行业带来的机遇和挑战，也在这里思考了大数据的现在和未来。

CHTA 2016全球年会
CHTA 2016全球年会

而在11月4日，全球嘉宾则不仅在CHTA全球年会聆听了来自住友酒店、希尔顿欢朋、春秋航空、香格里拉酒店、唯港荟、喜达屋酒店、HTC VIVE、神州优车、阿里旅行、柏涛酒店等著名企业对黑科技和未来酒店的领袖意见，还见证了《CHTA大数据白皮书》的发布及CHTA/Plug and Play 战略合作关系的进一步加深。

精彩纷呈：线上线下同样高潮迭起

CHTA全球年会在大佬们不亦乐乎的唇枪舌战中华丽落幕。3天的科技之旅，演讲嘉宾用他们的高瞻远瞩、真知灼见征服了线上线下近万名听众。现场提问、场外互动，演讲嘉宾用他们的字字珠玑点燃了国内外听众热情，听众则用他们的参与力量给以嘉宾最热烈的回报。

正如锦江国际SVP张兴国所说，“哪怕只有10%的人，能从此次会议中有所感有所得，我们这次会议就是有意义的，而这种科技和价值的传播，才是CHTA的真正追求。”

时尚盛宴：CHTA 2016年度最具价值颁奖典礼

在堪比奥斯卡颁奖典礼的现场氛围中，盛装亮相的全球旅游住宿业精英,迎来了CHTA Most Valued Awards之夜

经过层层遴选，春秋航空、如家酒店、开元酒店、台北商旅、唯港荟、PARK PLAZABENGALURU等7家企业脱颖而出，摘取CHTA最具价值风云榜（企业部分）大奖Operations (Non-Gaming) for Studio City Macau.Vice-President Patrick Schaub文华东方酒店集团首席信息官Monika Nerger航旅纵横创始人中航信移动科技有限公司总经理薄满辉易到创始人兼CEO周航Life style Lab CEOCEO & Founder of H12 Walter JungerSarovar Hotels & Resorts科技资讯总经理Harish Chandra台湾青旅 & 新驿旅店创始人&执行长魏秋富住友酒店集团CEO朱晖首旅酒店（集团）股份有限公司总经理、如家酒店集团董事长&CEO孙坚等10位全球精英荣登CHTA最具价值风云榜（个人部分）。锦江国际高级副总裁张兴国与华美顾问集团首席知识官/高级经济师赵焕焱则分别获得了本次组委会特殊奖Most Outstanding Contribution Awards和Special Outstanding Contribution Awards。

他们以自己的不懈探索、坚持创新为行业进步、社会发展做出了卓越贡献。因为有他们，企业工作效率和品牌知名度才能一直得到提升，企业运营成本和用户体验才能持续得到改善；因为有他们，旅游业、酒店业才能一直保有活力，并不断在市场竞争中突围前进，所以，他们理所当然是2016最具价值的企业和个人

“我们今天站在这里是为未来而来，科技和时尚让我们和未来联接，未来已来！” 首旅酒店（集团）股份有限公司总经理、如家酒店集团董事长&CEO孙坚先生在发表获奖感言时，如是说。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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