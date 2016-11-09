科技连接未来！CHTA全球年会圆满落幕

丽江2016年11月9日电 /美通社/ -- 11月2日-4日，CHTA 2016全球年会在云南·丽江华丽上演，全球300多个全球酒店及旅游行业领袖，100多个国内国外最顶级酒店集团及最著名的互联网跨界企业，济济一堂，精艳呈现。21个主题演讲、4组圆桌论坛、49位演讲大佬，为线上线下全球听众奉献了一场名副其实的科技峰会。



CHTA 2016全球年会

篝火之夜：体验滇西南少数民族风情

11月2日，全球旅游住宿业精英相约CHTA雪山红酒晚会。彝族的祝酒歌、黎族的竹竿舞、纳西族的东巴手鼓……在展现丽江地域风情的同时，也征服了来自世界各地的旅游住宿业领袖们。



CHTA 2016全球年会

思想盛宴：开启学习之旅和未来之旅

11月3日-4日，CHTA全球年会正式开启科技和未来之旅。横跨半个地球的重磅嘉宾，足以改变世界的科技价值，属于未来的尖端科技尽皆汇聚于此。21个主题演讲、4组圆桌论坛、49位演讲大佬为大家奉献了一场思想盛宴，裸眼3D、智能服务机器人、VR等则为大家演绎了一场科技狂欢。

11月3日，CHTA主席朱静女士在开幕辞中说到，Transforming已成为整个行业大势所趋，从共享经济对旅游住宿业的步步紧逼，到跨界而来的打劫者对旅游住宿业原有秩序的颠覆式创新，再以机器人，AR/VR ，Block Chains 以及IOT 等黑科技驱动并融入生活场景的智慧酒店的蓬勃发展，全球旅游住宿业正在经历一场前所未有的大变革。

在11月3日的会议中，国际酒店科技权威组织CEO、中国最高学府管理学院教授、中国最权威的旅游研究机构的权威学者与来自航旅纵横、易到、途家网、开元酒店、亚朵生活、如家酒店、华住酒店、速8酒店、锦江国际、维也纳酒店及来自台湾、香港、美国等国家和地区的行业领先企业和集团的创始人和高管，在这里探讨了共享经济给行业带来的机遇和挑战，也在这里思考了大数据的现在和未来。



CHTA 2016全球年会

而在11月4日，全球嘉宾则不仅在CHTA全球年会聆听了来自住友酒店、希尔顿欢朋、春秋航空、香格里拉酒店、唯港荟、喜达屋酒店、HTC VIVE、神州优车、阿里旅行、柏涛酒店等著名企业对黑科技和未来酒店的领袖意见，还见证了《CHTA大数据白皮书》的发布及CHTA/Plug and Play 战略合作关系的进一步加深。

精彩纷呈：线上线下同样高潮迭起

CHTA全球年会在大佬们不亦乐乎的唇枪舌战中华丽落幕。3天的科技之旅，演讲嘉宾用他们的高瞻远瞩、真知灼见征服了线上线下近万名听众。现场提问、场外互动，演讲嘉宾用他们的字字珠玑点燃了国内外听众热情，听众则用他们的参与力量给以嘉宾最热烈的回报。

正如锦江国际SVP张兴国所说，“哪怕只有10%的人，能从此次会议中有所感、有所得，我们这次会议就是有意义的，而这种科技和价值的传播，才是CHTA的真正追求。”

时尚盛宴：CHTA 2016年度最具价值颁奖典礼

在堪比奥斯卡颁奖典礼的现场氛围中，盛装亮相的全球旅游住宿业精英,迎来了CHTA Most Valued Awards之夜。

经过层层遴选，春秋航空、如家酒店、开元酒店、台北商旅、唯港荟、PARK PLAZA、 BENGALURU等7家企业脱颖而出，摘取CHTA最具价值风云榜（企业部分）大奖；Operations (Non-Gaming) for Studio City Macau.Vice-President Patrick Schaub，文华东方酒店集团首席信息官Monika Nerger，航旅纵横创始人、中航信移动科技有限公司总经理薄满辉，易到创始人兼CEO周航，Life style Lab CEO、CEO & Founder of H12 Walter Junger，Sarovar Hotels & Resorts科技资讯总经理Harish Chandra，台湾青旅 & 新驿旅店创始人&执行长魏秋富，住友酒店集团CEO朱晖，首旅酒店（集团）股份有限公司总经理、如家酒店集团董事长&CEO孙坚等10位全球精英荣登CHTA最具价值风云榜（个人部分）。锦江国际高级副总裁张兴国与华美顾问集团首席知识官/高级经济师赵焕焱则分别获得了本次组委会特殊奖Most Outstanding Contribution Awards和Special Outstanding Contribution Awards。

他们以自己的不懈探索、坚持创新为行业进步、社会发展做出了卓越贡献。因为有他们，企业工作效率和品牌知名度才能一直得到提升，企业运营成本和用户体验才能持续得到改善；因为有他们，旅游业、酒店业才能一直保有活力，并不断在市场竞争中突围前进，所以，他们理所当然是2016最具价值的企业和个人。

“我们今天站在这里是为未来而来，科技和时尚让我们和未来联接，未来已来！” 首旅酒店（集团）股份有限公司总经理、如家酒店集团董事长&CEO孙坚先生在发表获奖感言时，如是说。