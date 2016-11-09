亚马逊Prime首批注册会员美国直邮包裹抵华

北京2016年11月9日电 /美通社/ -- 亚马逊Prime会员服务于10月28日登陆中国，近日首批注册会员的跨境包裹已陆续抵达国内各口岸，完成海关清关，运抵亚马逊中国各大运营中心后进行优先处理，最早一批跨境包裹已于11月2日开始送抵首批会员手中。

Prime会员的包裹完成清关后在亚马逊中国运营中心将得到快速处理。在运营中心现场，亚马逊为Prime会员的跨境包裹设立了单独交接区域和快速处理通道，而后将其优先发往各地的亚马逊配送站点，送达消费者手中。



亚马逊Prime首批会员美国直邮包裹抵华

不仅如此，亚马逊Prime会员的跨境订单在跨境全程都可以享受优先处理和加速配送，以确保更快捷的跨境物流体验。从亚马逊美国运营中心开始，Prime会员订单会优先安排拣货、包装、分拣和出库，确保加速处理，快速发货；为了减少进入中国境内的运输时间，Prime包裹会提前按目的地进行就近清关，清关后进入距离目的地最近的亚马逊中国运营中心；在跨境空运环节，亚马逊Prime会员的包裹也会优先安排装载发货，减少等待时间。

跨境配送一直是中国消费者海外购物的痛点之一，消费者往往需要在配送时间和运费之间进行取舍。亚马逊Prime会员服务不仅可以带来跨境免邮，同时Prime包裹在跨境全程中可以加速配送，这使得82个城市的中国消费者预计在平均5到9个工作日收到商品，速度优于目前亚马逊海外购商店提供的标准配送时间，这将大大提升中国消费者跨境网购的物流体验。

亚马逊Prime会员服务发布当日即吸引了大量注册用户。首批注册会员覆盖全国31个省市自治区的270多个市。从地理位置来看，最北可达内蒙古自治区的呼伦贝尔市，最南至海南省三亚市，最西到达新疆喀什地区，最东延伸至黑龙江省鸡西市。根据首批亚马逊Prime会员在亚马逊海外购的订单销售额，排名靠前的城市有北京、上海、广州、杭州、南京、深圳、苏州、武汉、成都、天津等，长江三角洲地区的消费者尤其活跃。目前最受亚马逊Prime会员欢迎的主要品类包括箱包、鞋靴、母婴、厨具、服饰、办公设备、美妆、玩具、个人电脑配件、家居用品等，与亚马逊海外购热销品类相吻合。在首批Prime会员的购物清单中，Lodge洛极铸铁锅、新秀丽行李箱、Clarks男鞋、雅培婴儿奶粉等成为热销商品。

在中国推出的亚马逊Prime会员服务专为中国消费者量身定制，是亚马逊全球首个提供跨境Prime商品订单全年无限次免费配送的会员服务，也是国内首个提供从美国直邮中国跨境订单全年无限次免费配送的会员服务。目前，亚马逊Prime会员可以享受亚马逊海外购商店中超过400万来自亚马逊美国的纯正海外货，以及来自亚马逊中国网站的超过900万高品质选品。成为亚马逊Prime会员的中国消费者在选购这些Prime商品时，亚马逊海外购单笔订单满200元人民币，可尽享跨境订单免费配送，全年无限次；同时还可享受国内订单全年零门槛无限次免费配送服务。

正值双11前夕，亚马逊除了向中国消费者带来其超值的亚马逊Prime会员服务外，还为中国消费者带来了超过一百万的来自亚马逊英国站点的高品质纯正海外货。即日起，中国消费者登陆亚马逊海外购商店(Z.cn/ags)不仅可以买到来自亚马逊美国的商品，也可以买到来自亚马逊英国站点的同质同价的畅销商品及潮流尖货。亚马逊英国的商品将由亚马逊位于欧洲的各大运营中心直接发货，标准配送为预计平均7－12个工作日即可送达中国消费者手中。据亚马逊中国透露，亚马逊Prime商品近期将完成其首次拓展，以期涵盖亚马逊海外购中的部分英亚选品。

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