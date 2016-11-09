NEXT学院首季地产+X论坛将于12月8-9日在上海举办

地产生态圈革命之“生活+”场景

上海2016年11月9日电 /美通社/ -- 互联网＋创造了商业元素间的可连接性，市场进入了“无疆界”状态；走在消费前端的企业都在大张旗鼓筹建着各自的商业生态圈，其中不乏苹果，BAT、小米、乐视……

当线下流量趋于稳定但商业体在不断趋于饱和的状态下，投身于商业的地产人则更加需要用“生态圈”思维来经营和挣取客流。

由领沃中国出品的NEXT学院第一季，为地产人 提供地产＋ X的判断力，创造地产和人的关联方式，植入具备商业DNA的场景拼接。

首先在今年8月起NEXT学院联合 SOHO 3Q 大讲堂推出了8场地产+X垂直生活方式专场沙龙，8场专场的主题分别是：旅游、体育、共享社群、场景化社交、儿童、娱乐文创、社区商业，通过研究“下一代人”热衷的垂直生活方式以及这些垂直领域的“线上网红品牌”、“线上社群APP”和“线下零售体验店”，为地产人注入新的商业DNA思维与资源。

同时基于8场地产+X垂直生活方式专场沙龙所催生的“痛点”和“热点”，领沃中国将于12月8-9日在上海绿地万豪酒店举办NEXT学院第一季地产+X论坛 -- 用“生态圈”思维撬动下一轮“生活＋”场景，邀请来自一线开发商负责商业不动产产品线的总经理和项目总经理、打造生活方式和新兴创意的零售品牌创始人、线上网红品牌创始人、社群 APP 运营团队、空间和建筑设计机构主创设计师、以及专业解决方案机构，共200位地产圈菁英共同探讨下一代商业地产的生活场景化革命和地产生态圈营造。

论坛首日通过“行业圈”和“消费圈”2个代表案例分享，撬动地产人的“生态圈思维”；

并从工作、医疗、教育、居住、旅游5个“生活+”成功项目解析，指导地产人如何做“场景拼接”；

进而分别从商业地产空间、建筑、运营3大领域切入，掀起3场地产+X的头脑风暴：

“生活+”场景融入到空间 -- 从公共场所、跨界零售、儿童店、众创空间4大空间场景分享：因人而“异”的场景化设计怎么做？ “生活+”场景改变了建筑 -- 从文创、教育、生活社区、度假目的地4大建筑体系分享：建筑场景如何创造“此地人”的Feel？ “生活+”场景植入到运营 -- 从金融、娱乐、支付、技术4大功能分享：“无边界”场景生态圈的养成记

论坛首日还有福利。NEXT学院第一季地产+X论坛会联合好奇心日报发布《2016年中国消费者行为及兴趣研究报告》，绝对满足地产人好奇心味蕾。

论坛第二天将针对8场地产+X垂直生活方式专场沙龙的“热点和痛点追踪”，进行二次发酵升级讨论，分别将“旅行&体育”、“社群&场景”、“文创&儿童”三个专题提炼出来，展开群组讨论和项目诊断。



沙龙现场图片

要打造“生活场景化”的“地产生态圈”，地产人必须面临严重的业态转变和内容更迭；不拘于传统零售商业面对更多“非标”因素，造成建筑、空间、运营的概念模糊；所以NEXT学院第一季地产+X论坛的目标是：聚集地产人、品牌创始人、社群创始人、空间打造者，群策群力共同实现生活+场景与地产空间、建筑、运营的全方位融合。

领沃出品NEXT学院第一季地产+X论坛，期待12月8-9日，与志同道合的地产圈菁英共聚上海。

NEXT学院官方微信公众号：Linver

NEXT学院第一季官方网站：http://www.linver-insights.com/nextcs1

NEXT学院更多信息咨询： next.college@linver-insights.com