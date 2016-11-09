持续发力Web技术 英特尔驱动万物智能互联

北京2016年11月9日电 /美通社/ -- 英特尔 Web 技术媒体沟通会今天举行，展示了英特尔在 Web 技术方面的最新成果。当下，云和数据中心、物联网、存储、FPGA 以及5G 形成增长的良性循环，带来前所未有的创新机遇，英特尔借助增长的良性循环，不断突破科技疆界，驱动万物智能互联。在这一使命的指引下，英特尔软件与服务事业部立于科技前沿，持续带来创新成果，为合作伙伴提供创新基础，并有力推动着中国的“大众创业万众创新”进程，这次媒体沟通会进行了充分而生动的展示。

面向 WebRTC 的英特尔® 协同通信开发套件 (Intel® Collaboration Suite for WebRTC) 在媒体沟通会上受到广泛关注，它面向快速增长的实时通信市场，可应用于高端会议、协同通信、在线医疗及教育、互联网社交娱乐等多个领域。这款开发套件能让开发者把高性能实时通信功能快速融入产品，降低了创新门槛，加速了创新进程，是运行和支持大并发量实时音视频应用开发的理想平台。中国视频行业领军者之一的爱奇艺已经应用这项技术，爱奇艺副总裁刘文峰在沟通会上介绍了采用英特尔协同通信开发套件的进展以及由此带来的收获，并对双方的合作给予高度评价。

广受创客和开发者欢迎的英特尔® 物联网服务融合开发套件 (Intel® IoT Services Orchestration Layer)，在媒体沟通会上吸引了众多目光。物联网技术和市场正在高速发展，英特尔通过提供开源的物联网服务融合开发套件，帮助创客和开发者在广泛的体验和开发技能上实现创新。英特尔物联网服务融合开发套件是推动“大众创业万众创新”的利器，已被第九届全国大学生软件创新大赛选为主要工具。作为此次大赛决赛阶段的代表，天津大学软件学院院长助理章亦葵副教授对英特尔物联网服务融合开发套件的技术特点和性能极为赞赏，并对它在促进大学生创新方面的作用深表赞同。

JavaScript 引擎优化技术也是媒体沟通会上的一个焦点。JavaScript 是 Web 的核心语言，在物联网、客户端以及服务器等领域居于发展的关键地位，JavaScript 引擎优化技术为包括物联网设备在内的各种平台提供支持，帮助开发者探索更具创新力的解决方案，为用户提供最佳使用体验。阿里巴巴 YunOS 目前正在使用这项优化技术。YunOS 虚拟机团队负责人徐伟刚也在会上进行了主题分享。未来，YunOS 也将与 Intel 持续合作，接入更广泛的智能硬件，并共同推动 IoT 的 Web 标准落地。

本次媒体沟通会展示了英特尔软件与服务事业部在前沿科技方面的不懈努力，英特尔公司软件与服务事业部副总裁兼系统技术及优化部门总经理 Michael Greene 表示：“创新永远都是进行时，作为跨越无数创新领域的驱动者，英特尔不断探寻新的增长点，将在多个领域持续寻求突破。”

沟通会期间，多款基于英特尔软件及 Web 的技术及新品展出，让更多人感受软件技术的魅力所在，新品信息如下：

使用面向 WebRTC 的英特尔®协同通信开发套件实现互动直播

互动直播是直播行业下一个热点。开发人员可以使用面向 WebRTC 的英特尔®协同通信开发套件轻松实现互动直播功能，且具有直播画面高度定制、直播终端支持范围广、直播延迟低等特点，体现了直播技术发展的新方向，可满足泛娱乐直播与行业直播模式创新的要求。



使用面向WebRTC的英特尔协同通信开发套件实现互动直播

热聊 - 爱奇艺* 企业协同办公工具

热聊音视频单聊与群聊功能由英特尔 WebRTC 团队与爱奇艺团队共同打造的 Hydra 基础架构所支撑，极大改善爱奇艺日常项目沟通管理效率。Hydra 基础架构由英特尔® Visual Compute Accelerator (Intel® VCA) 提供硬件加速，实现不仅支持企业级应用，更为海量用户提供互联网音视频应用服务。

为英特尔可穿戴设备提供 JavaScript 开发套件

JavaScript 脚本语言因为其适用范围广编程门槛低等特点，已经成为了最流行的编程语言之一。现在我们将 JavaScript 也引入可穿戴设备的领域。通过在英特尔可穿戴设备中集成 JavaScript 运行环境，以及提供一整套开发套件，开发者可以很方便的使用 JavaScript 编写运行在可穿戴设备中的程序，并很容易的发布自己的作品。这将极大的缩短应用程序的开发和发布流程。



为英特尔可穿戴设备提供JavaScript开发套件

英特尔® 物联网服务融合开发套件

英特尔® 物联网服务融合开发套件将帮助开发者迅速开发和发布物联网应用。该套件提供一个基于浏览器的图形编程集成开发环境，开发者只需要通过拖拽控件，无需书写任何代码，就可以创建工作流以及所见即所得的UI界面。该套件会自动发现同一网络下的物联网设备并负责各设备的通信互联，开发者只需关注物联网应用的主逻辑，摆脱了传统开发需要在设备通信花费大量时间的困扰。套件还提供了应用市场, 开发者可以快速发布自己的应用或者下载所需的模块。