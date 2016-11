《奇异博士》IMAX影院®大施魔法 首周末4152万人民币横扫多项纪录

创下IMAX中国11月首周末、单日及零点场最佳成绩

上海2016年11月9日电 /美通社/ -- IMAX中国控股公司(港交所:1970)今日宣布,由斯科特·德瑞克森执导,本尼迪克特·康伯巴奇领衔主演的漫威全新超级英雄电影《奇异博士》首周末登陆中国330多家IMAX影院即斩获4152万元人民币的票房,超越2014年《星际穿越》开片取得的2894万元,夺下IMAX中国市场11月首周末最佳战绩。与此同时,《奇异博士》也以气势如虹的表现一举改写11月IMAX零点场、开片日(周五)、周六及周日单日等多项纪录,IMAX首周末票房占比高达约14%。

在大破IMAX中国11月档期纪录的同时,《奇异博士》在IMAX影院亮眼的开片也让这位魔法师的登场战绩笑傲一众漫威及其他系列的超级英雄。截止11月7日的统计,《奇异博士》在中国IMAX影院的各项票房表现在漫威超级英雄登陆中国的IMAX首集中均列居第一,其中周六周日单日、首周末票房及IMAX占比更在所有超级英雄的IMAX首集中居冠。

特别值得一提的是,IMAX 3D版《奇异博士》颠覆想象的视觉特效和长达一个多小时的IMAX全画幅大力推动了这部影片创纪录的票房表现。在过去的这个周末,《奇异博士》在中国票房最高的前20名的影院中有17家拥有IMAX影厅。

IMAX 3D版《奇异博士》经由IMAX DMR® (数字原底翻版技术)转制,为观众呈现具有符合IMAX观影体验®标准的无与伦比的影音品质。水晶般清澈的影像、配合量身定制的IMAX影院设计,以及强大的数字音效系统,也为电影观众营造出一个独一无二的环境,让观众们真切地感受到“身临其境”的观影感受。

