TUV南德助玛吉斯轮胎成功对标欧盟滚阻试验机

中国昆山2016年11月9日电 /美通社/ -- 近日，全球领先的第三方检测认证机构TUV南德意志集团（以下简称“TUV SUD”）车轮及轮辋产品测试部总经理、欧洲滚阻委员会主席Michael Staude先生为玛吉斯轮胎（以下简称“玛吉斯”）颁发滚阻试验机标定证书，玛吉斯轮胎研发技术总监张吉荣先生出席了颁证仪式。玛吉斯为厦门正新集团高端品牌，此次滚阻试验机的成功对标意味着玛吉斯轮胎滚阻试验机性能完全满足欧洲法规1235/2011中有关滚阻试验机的相关要求，处于国际领先水平，同时也彰显了TUV SUD在滚阻试验机检测方面拥有丰富的实践经验。另外，欧洲法规1235/2011针对滚阻测试的结果同时也被巴西INMETRO的标签法所接受。



TUV SUD授予玛吉斯滚阻试验机标定证书

轮胎作为车辆和地面接触的唯一零件，是汽车动力的最后一个环节，所以才会有“轮上马力”这个说法，其重要性不言而喻。自2012年11月1日起，欧盟轮胎标签法正式实施以来，该法已实施满4年。欧盟轮胎标签法的颁布，对于轮胎业来说不仅是一个重大的进步，同时也意味着所有不达标的轮胎将不被允许在欧盟出售。

今年3月，欧洲官方调研组织Prosafe正式宣布将联合14个国家对欧洲地区销售的乘用车轮胎，针对标签法中滚阻阻力系数和湿地性能两项指标进行抽样调查。整个抽样检查记录工作由这些国家指定的相关协会进行，所有的测试项目会指派给欧洲的第三方测试机构（例如：TUV SUD）独立完成，调研测试的经费由欧盟委员会提供。整个项目为期两年，至2018年2月结束，最终测试结果会在欧洲轮胎展会、汽车杂志等平台公布。这14个国家目前也在针对不符合标签法要求的轮胎商讨采取惩罚措施。有鉴于此，滚阻试验机是否合规进行标定就显得尤为重要。

欧盟法规中ECE R117明确规定了标签法部分，规定滚阻试验机必须和欧洲指定的标准试验机方进行标定。在本次标定试验中，玛吉斯根据法规选取了5条不同滚阻轮胎，优先进行滚阻测试；同样的5条轮胎运送到TUV SUD德国Garching实验基地再次进行测试。根据双方的测试结果进行线形回归，计算出相关的回归系数。玛吉斯滚阻试验机在本次对标结果中近乎为1的皮尔逊相关系数完美体现了玛吉斯设备的高精度及高稳定性。

TUV SUD作为一家在高端测试领域具备长达30多年的实车测试经验的第三方检测认证机构，始终致力于在设计和开发阶段为广大轮胎制造商提供优质、安全和可持续发展的解决方案，共同打造世界顶级轮胎。同时将欧洲最新技术引入中国，帮助国内企业提高产品核心价值，提升运营效率、控制风险。