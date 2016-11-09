“2016年度最具创新力汽配网商”评选大赛盛大开启

杭州2016年11月9日电 /美通社/ -- 备受汽配圈关注的“2016年度最具创新力汽配网商”评选活动日前火热开启。作为汽配网商界的年度大奖，本次评选活动在中国电子商务协会的指导下，由业内领先的专业汽配采购平台神汽在线主办，近百家媒体大力支持，邀请业内专业评审，第三方机构审定。旨在对全国最具创新力的汽配网商进行表彰嘉奖，分享成功经验，引领行业创新风潮。

本次评选活动自前期宣传开始，就受到众多汽配商家的关注。2016年11月7日，报名入口正式开通，第一天，就有百余商家参与报名，火爆程度可见一斑。报名商家涉及机油、电瓶、轮胎、汽保工具、养护、汽车用品、配件等各个汽配领域，范围广，影响大。

随着中国移动网络进程的飞速发展，互联网已经深刻影响了各行各业，汽配行业的有识之士也顺应潮流、打破传统、积极转型，引领行业新风尚。

此次评选活动也是基于“互联网+汽车后市场”的创新思路，鼓励汽配行业创新，促进汽配网商规范化、长期性发展。

即日起，所有从事线上交易的汽配商家，均可通过“神汽头条”微信公众号参与报名。2016年12月1日-15日，将由主办方和行业评委代表本着公平、公正、公开的理念，从参与报名的千余名商家中，评选出100强名单。2016年12月15日-25日，再通过全民投票的方式，角逐出20强名单。最终获奖名单将于2017年1月1日公布。

这是个互联共通的时代，这是个英杰辈出的时代，时代造英雄，英雄创时势，只有充满野心、用于打破传统的开拓者，才能奋勇前行、不负使命。

谁将代表汽配界未来新势力？年度最具影响力风云榜，邀你挑战。

报名方式：所有从事线上交易的汽配商家，均可通过关注“神汽头条”微信公众号，发送“商家名称、联系方式、简要介绍”报名参与。

报名时间：2016年11月7日—30日