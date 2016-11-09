浪潮荣获2016 IMA高峰论坛“年度管理会计创新实践奖”

北京2016年11月9日电 /美通社/ -- 11月8日，由美国管理会计师协会 (IMA) 主办的“2016 IMA管理会计高峰论坛”在北京金茂万丽酒店召开。会上颁发了IMA管理会计年度奖项，浪潮集团、中国一拖集团获“年度管理会计创新实践奖”。同时浪潮管理会计样板客户中国交通建设集团、中国航空工业集团获“管理会计特别贡献企业”奖。

本届高峰论坛以“跨越、创新、突破”为主题，围绕“中国经济新常态下的管理会计实效与企业提质增效”这一核心，搭建财务领袖对话分享的盛宴。IMA协会总裁兼首席执行官 Jeffrey Thomson、北京大学光华管理学院教授王立彦、中国中化总会计师杨林、中国中车副总裁兼财务总监詹艳景、中交建财务资金部副总经理连敏、中航工业财务部副部长刘光运、海尔集团大共享平台战略总监刘钢、德勤中国资深合伙人金建等350余位来自国内外实务界与学术界的重磅嘉宾汇聚一堂，深度探讨未来中国管理会计在推动企业创新管理，实现提质增效所发挥的作用。

2016年是“十三五”的开局之年，也是中国经济面临结构性调整的攻坚之年。在世界经济持续低速增长，风险和挑战不断升级的今天，管理会计所发挥的作用正日益凸显。从加强内部挖潜，实现降本增效，到创新生产经营模式，扩宽效益提升空间，再至提升战略应变和风险管控能力，为提质增效提供有效保障，管理会计的作用无一不渗透其中。

IMA协会总裁兼首席执行官 Jeffrey Thomson 作为开场嘉宾，作了关于风险管理方面的主题演讲，表示风险不仅是CEO、CFO的事情，而是需要全员的参与，犹如跑车的刹车系统和预警系统，可以让企业更加自信地发展壮大。

作为财政部管理会计咨询专家之一，国内企业信息化领域领军人物，浪潮集团执行总裁王兴山在会上做专题演讲《管理会计在企业数字化转型中的作用》，从信息化角度阐释了企业数字化转型的路径和方法，分享了管理会计应用与创新典型案例。

王兴山分析指出，在政府推动与企业内需驱动下，数字化转型的浪潮已经到来，促使了很多行业的颠覆和重塑，呈现全渠道与多触点的客户体验、运营数字化与智能化等特征。其中，运营数字化、智能化是传统企业数字化转型的重点，也是管理会计发挥作用的重要领域。数字化正在从不同业务领域与行业进化着企业管理，集团管控、精益管理、智能分析与决策等成为集团企业的热点需求，要释放数据的价值，仅仅依靠技术是不够的，还需“数据+管理”的融合，因此与大数据融合的管理会计是个有力支撑，将带来内部报告、预警预测、分析决策的全新改变。

中国交通建设股份有限公司财务资金部副总经理连敏，分享了中交集团管理会计实践经验。作为特大型中央基建企业，中国交建在“五商中交”战略指引下，牵手浪潮积极推进管理会计的建设，创新性地搭建了跨组织结构的管理会计编报规则及信息系统，对跨组织结构的业务、区域、行业三个维度进行梳理，清晰地反映各个事业部、区域总部经营财务情况，为打造“升级版中交”提供新的发展平台。

会上，IMA 还正式发布了管理会计能力素质框架，系统总结了涉及管理会计规划与报告、决策、科技、营运、领导力5个方面28个核心升任能力，为会计行业的人才管理与职业发展，以及管理会计提供指引，并引领行业努力消除长期存在的能力差距。

IMA 管理会计年度奖项主要是嘉奖企业在财务职能转变，重视人才培养，推动创新带动价值提升等方面所做出的贡献。作为国内领先的云计算、大数据服务商，集团财务信息化领导厂商，以及管理会计信息化领域的主力军，浪潮对于数字经济时代的管理会计的前瞻研究和丰富实践切中企业关注的热点，坚持将新一代数字技术与管理会计的融合作为 ERP 产品发展的两大驱动力，用管理会计作为提升本土新一代 ERP 产品竞争力，推动企业互联网化、云化、智能化，获得了业界认可。

在企业信息化建设的3.0时代，浪潮以覆盖全面预算、财务共享服务、营运资金流动性管理、责任中心会计、人力资本会计、内部报告与决策分析的六大核心管理工具，推动管理会计应用落地，驱动企业精细化管理。目前浪潮GS管理会计解决方案已在中国中铁、兵装集团、恒天集团、天津医药、山东航空、鲁商集团、中交二航局、中海油气田、中储粮、天津建工、清华控股等企业获得了深度的应用，涉及建筑、装备制造、造纸、造船等众多领域。

在数字化转型之路上，浪潮还将不断积极探索，顺应深化“互联网+”趋势，继承中创新，继续加强客户协同创新、产学研合作、国际化合作，帮助企业构建大数据大洞察的智慧企业。