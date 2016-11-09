2016MARS创新创业大赛 36强脱颖而出

北京2016年11月9日电 /美通社/ -- 11月4日， 2016MARS创新创业大赛（以下简称“MARS大赛”）预赛阶段圆满结束。经过3天激烈角逐，共有36个优秀项目脱颖而出进入半决赛。MARS大赛是由多牛传媒、玛斯投资主办的国内规模最大、最具影响力的创业大赛。



预赛现场

1500个报名项目，36位选手挺进半决赛

由多牛传媒发起的MARS大赛始于2012年，旨在选拔优秀的科技创业团队，通过给予创业者最需要的业务梳理、业界关系、传播能力、融资协助等资源，帮助其获得资本的认可和市场的成功。

过往三届MARS大赛共吸引了超过2000支创业团队，80余家投资机构的100多位投资人参与，100多家媒体全方位跟踪报道。2016 MARS大赛更上层楼，报名期间共吸引超过1500支创业团队报名，近400个项目进入预赛阶段，涵盖了来自人工智能、大数据、SaaS服务、在线教育、在线金融、社交网络、医疗健康、智能硬件、移动应用、电子商务、消费升级、虚拟现实、增强现实、游戏等领域。

经过激烈的线下预赛，最终有36个参赛项目挺进半决赛，其名单如下（排名不分先后）：

找壁纸网、领环商用楼宇设施管理、云朵课堂、一起写、股书、AiKF智能客服云平台、Airmule、微跑小蛙可穿戴体感游戏机、星际迷航超越主机、车连连、e伴、智能静脉采血机器人、木兰仓、特食到、疯兔盒子、扫货特卖、帕皮科技、拍库、灰机wiki、宝宝加油在线早教、好爸爸、超级班主任、石云科技、淘金路、汽配1号、赢商网、悉见AR、ZUGA、营养健康服务、方片收集、兼职乐、翻译通、珠宝Bank、京剧猫（合作赛事两名选手暂未决出）。

SaaS成为2016年最热创业领域

在参加2016MARS大赛的创业项目中，SaaS服务方向的项目在所有参赛创业项目中占比达到20%，稳居第一。



2016MARS创业创新大赛各领域参赛项目占比



2016MARS创业创新大赛各行业参赛项目占比

与2015年MARS大赛的报名数据相比，去年较为热门的手机应用和电商项目已经激情褪去。

造成这种现象的原因有两个方面：首先，在个人消费市场日益饱和的同时，更多的创业者和投资人开始把目标转移到企业服务市场。这样既避开了激烈竞争的红海市场，同时因为企业服务市场的细分领域较多，并且商业模式比较清晰，更加适应资本寒冬的商业环境。

另一方面，许多传统企业，尤其是中小企业，正在面临向互联网+转型的选择。企业级应用恰好成为当下节点中互联网与传统行业深度结合的承接平台。

大量资本涌入也刺激着创业者前赴后继杀入这一领域。国内某数据机构的统计， 2015年国内SaaS项目拿到了近40亿人民币的融资额。2016年，中国SaaS市场规模将超过300亿人民币。

消费升级带来创新创业机会

从2016 MARS预赛的情况，在与个人服务相关的创业领域中，消费升级概念相关的电商、教育领域更加吸引投资者的关注。

在入围36强的4个电商项目中，与食品相关的就占到了3个，这些电商都注重打造自有品牌电商，不再追求大而全的平台梦。产品设计上则瞄准了，中国消费者开始寻求差异化消费产品的趋势。

教育领域也是消费升级的一个重要方向，并且越来越多的创业团队把目光放在了K12领域。入围36强的3个教育项目，全部属于K12范畴，这其中幼儿教育正在得到更多创业者的重视。相对于职业培训、成人教育等传统教育领域，幼儿早教还是一个群雄逐鹿的市场，对于创业者来说仍存在细分领域做大的可能性。而幼儿教育创业的兴起，与近年来教育领域消费升级密切相关，教育的消费的对象不断由成人、青少年向儿童、幼儿等不断延伸，呈现教育消费对象日益低龄化的趋势。

相比之下，O2O和智能硬件创业项目在2016年逐渐减少。在过去的几年，O2O行业对餐饮、医疗、出行、汽车等传统本地生活市场发动全面蚕食，受到资本的狂热追捧。但在狂热的投资之后，烧钱凶猛的O2O创业项目成片倒闭，投资行业一时间谈O2O而色变。这一情况继续蔓延到了2016年，O2O成为了不少创业者的雷区。

从2013年开始兴起的智能硬件创业热，于2015年底就开始遇冷。纯粹为了“智能”而“智能”带来的繁琐用户体验，以及缺少应用场景的伪需求创业和产品技术上的粗制滥造等一系列原因，让资本和创业者都开始谨慎对待。而在今年的智能硬件项目当中，基本都是有真实应用场景的项目，而非平空臆想。

从2016MARS创新创业的参赛项目来看，可以直接看出当下中国的创业情况。创业项目紧扣企业级应用，消费升级两大主题，背后隐含的则是：离赚钱近，离烧钱远；挖掘真实消费需求，不再追逐泡沫。