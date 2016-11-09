卫材宣讲会及奖学金捐赠仪式在沈阳药科大学举办

沈阳2016年11月9日电 /美通社/ -- 一场以“有为无畏之未来之路、关键选择”为主题的卫材校园宣讲会及奖学金捐赠仪式在沈阳药科大学（本溪校区）成功举办。



卫材校园宣讲会

在本次宣讲会上，不仅有企业文化、福利待遇、人事招聘流程与人才成长计划雏鹰项目等方面的介绍，还特别邀请到卫材株式会社执行役、卫材（中国）投资有限公司和卫材（中国）药业有限公司（以下简称：卫材（中国））总经理冯艳辉女士作为沈阳药科大学校友分享了个人成长经历和职业发展与规划，她谦逊、坦诚、务实、努力的优秀品质以及一个个精彩而真实的故事赢得同学们阵阵热情的掌声，她中肯的建议解答着同学们心中一个个疑问，真诚地希望每一位学弟和学妹都能选择好未来的道路，诚挚地祝愿每一位莘莘学子学有所成，前程似锦。青春无畏，择选未来；时光荏苒，路在脚下。我们与每一位卫材春苗社成员共同成长，明日母校因你而自豪。同时，NTA北区销售总监黑羽女士以“选择卫材，挖掘潜力，实现梦想”为主题，介绍了卫材（中国）的企业文化、卫材产品组成及治疗领域、职业发展规划以及重要的“hhc（关心人类健康）”活动简介。奋斗的青春最美丽，相信今天的青春是用来奋斗的，明天的青春是用来回忆的。



冯艳辉总经理

在本次宣讲会上，同期举办了简单而庄重的奖学金捐赠仪式。沈阳药科大学药学院方亮院长、药学院党委张林芝书记、药学院李清副院长、药学院孟一的副书记等领导特别拨冗出席此次活动。张林芝书记表示，感谢卫材（中国）对于中国医药教育事业的大力支持与帮助，期待学生们以优秀的成绩完成学业，踏实肯干，更好地回馈家庭和社会。为鼓励广大学生刻苦学习成为优秀人才，帮助更多优秀的药学院学子顺利完成学业，成长为中国医药行业的生力军。卫材（中国）与沈阳药科大学药学院达成协议，自2016年至2020年，每年捐赠10万元人民币，用于设立卫材奖助学金项目。



奖学金捐赠仪式

卫材（中国）是由卫材株式会社全额投资成立的独资制药企业。秉承 hhc 企业理念，将患者及其家属的利益放在首位，为提升其福祉做贡献，并将该 hhc 理念载入了公司章程，同时将Compliance（遵守法律与伦理）作为日常业务活动中最基本的行为准则，致力于社会责任的圆满达成。目前，卫材（中国）已与中国医科大学、北京大学医学部、复旦大学基础医学院、中山大学、苏州大学医学部、四川大学华西医学中心、沈阳药科大学药学院等知名院校设立奖助学金。自2000年至今，奖励和资助学生数达千人以上，总计奖励和资助金额6百余万元人民币。

未来之路、关键选择，我们衷心祝愿每一位学子可以顺利完成学业，并在职业发展中实现理想和抱负。今日您以母校为荣，将来母校以您为傲。