华南美商会邀逾千人观看美总统大选盛况直播

华南美商会将于2017年举办亚太地区最盛大的商业峰会

广州2016年11月9日电 /美通社/ -- 今天，华南美国商会（美商会）在广州中国大酒店举办了美国总统大选联欢活动，吸引了超过1,000人参加并共同观看美国总统大选直播盛况。此次活动安排在美国总统大选投票结束之日，来宾们有机会获取第一手选情资讯及最终选举结果，共同见证历史的重要一刻。



逾千人观看美国总统大选直播盛况

类似于美商会在2012年举办过的逾千人参加的美国总统大选联欢活动，今年活动也包括了现场问答环节及为来宾普及美国选举知识的活动环节。



来宾在华南美国商会总统大选联欢大会上热烈地讨论选举结果

除了参与互动环节和享用免费餐饮，来宾更可投票参与新任美国总统的竞猜。猜中的来宾获得进入抽奖环节的机会，奖品为海南航空提供的往返美国国际机票。

除了举办大选联欢活动外，美商会还为工商界举办各类活动。作为自由贸易的倡导者，华南美商会将于明年4月19-22日在广州举办2017年亚太地区美国商会年会（APCAC）。作为22个经济体的代表，亚太地区美国商会年会是亚太地区最盛大、最具影响力的年度商业峰会。

此次2017年亚太地区美国商会年会的来宾皆为促成6200亿美元年度外国直接投资额及超过1千亿美元总年度贸易额的工商界高层，还有美中和亚太地区的政策专家、媒体、学者及政府高层。

亚太地区美国商会年会作为经济引擎，代表着来自亚太地区的22个经济体的29家美国商会，代表了15,000家会员企业，凝聚了超过50,000名美国高管，以及千万名雇员；其年度外国直接投资额将近6200亿美元，总年度贸易额超过1万亿美元。