剑指巅峰 互联网+转型年度盛典问道广州

导语：杭州G20峰会的成功举办，不仅向全世界展现了中国软实力，标志着中国在世界经济治理中开始逐步掌握话语权，会议上所讨论的各项经济议题也预示着一个新的经济时代已经开始成熟，崭新的蓝图拉开了时代的巨幕。
“互联网+”与“工业制造4.0”、“智能制造”、“机器人”、“大数据”、“云计算”这些概念都被看作是未来世界经济增长的新引擎。新引擎不断催生着大众创业的热情，并且在国民经济的各个方面正发挥着越来越大的作用。
然而，面对来自这类新兴行业的冲击，作为曾经的经济支柱，传统企业的发展却陷入了一种尴尬的境地。不转型，企业毋庸置疑难逃被淘汰的命运，但是选择转型也就意味着无论是企业的思维方式、商业模式还是业务流程都需要做出巨大的变革，当中的风险可想而知。甚至有人认为，未来五年是传统企业抓住数字全球化最好的时期，一旦错过，企业就将面临淘汰。
翻阅今年最新的政府工作报告，可以发现其中多次提及政府将继续落实“互联网+”行动计划，加快扶持互联网与各行业的融合，增强经济发展新动力。对比前两年的政府工作报告可以发现，国家在政策层面扶持传统企业转型的力度正在逐年加重，这也给各个面临转型的传统企业带来信心。但是，“如何转型”依旧是摆在企业面前的巨大难题。
无论处于任何一个时代，挑战与机遇总是在企业的发展中相生相随。新形势下面临的新问题，敦促着企业必须努力寻找新的解决途径。在这一时代背景下，由转型家主办，广州塔、经理人、CIO时代信息化学院、蓝莓会、天英汇、总裁读书会联合主办的“2016年中国互联网+转型年度盛典”即将于11月24日至26日在广州塔举行。
此次为期3天的年度盛典将围绕“开放·洞悉，以科技创新驱动商业转型升级”的主题，邀请政府官员、企业高管、投资人、专家学者、媒体人共聚广州塔，就多个重点话题共同商讨当今经济常态下“互联网+”发展新趋势和传统企业的转型之道。
整个业界对“互联网+”的分析研究一直随着经济社会发展在不断地深入，早在去年同期举行的“2015互联网+转型峰会”上曾就“传统企业如何应对互联网+”、“如何降低转型成本与减少风险”等核心问题进行过探讨，今年的年度盛典将在此基础上进一步结合实践经验分析行业现状，为新形势下传统企业与互联网相融合提供新的解决思路。可以说，无论从广度还是深度来看，今年的年度盛典都亮点十足。
多角度全球视野 突破区域经济限制
广州，作为珠三角经济圈的核心城市，GDP总量连续27年名列全国第三，在经济体制改革方面一直发挥着重要带头作用。“2016年中国互联网+转型年度盛典”选择在广州举办，除了这座千年古城所积淀的文化内涵，更是看中了广州在科技创新方面的地位和实力。而会议举办地——广州塔，作为地标性建筑，某种程度上也在向全世界传递着广州开放、创新的精神内涵。
此外，杭州G20峰会其中一项重大成果就是推动了更加开放包容的全球化进程。新型的经济全球化进程与“互联网+”的发展理念不谋而合，想要在更加开放包容的经济环境中谋求生存发展，各企业就必须投身其中，从全球化大局出发制定战略。本届“2016年中国互联网+转型年度盛典”还将邀请国际高端专业人士共同参与议题讨论，提供多角度、多层面、更开放的思路。
千余精英人士齐聚 思维跨界深入交流
本届大会邀请了部分政府官员以及来自众多领域的顶级专家学者、企业高管、投资人、媒体人等进行跨界思维碰撞，从政策支持、企业管理、运营、技术创新等各个角度，集众人智慧共同为企业转型、产业升级等核心议题出谋划策。
据了解，会议共设置了约36个话题，演讲者中有从国家政策转变出发探讨企业生存之道；有从学术层面出发，以行业整体视角做的全面分析；有在实战中勇敢先行的企业界人士的经验之谈；还有从技术角度解释科技创新对商业转型升级的驱动作用；更有长期作为“旁观者”的媒体界人士分享他们的所见所闻所想。为期3天的大会议程满满，干货十足。
招商火爆 合作伙伴席位难求
作为国内顶级的“互联网+”研究会议，本次“2016年中国互联网+转型年度盛典”的举办消息一经发出，就受到了来自社会各界的高度关注。甚至有小道消息爆出，在开启招商渠道后不到半小时，某企业就迅速出手，拿下大会铂金合作伙伴一席，这也从侧面反映出此次大会招商的火爆程度。
据悉，本次大会共设置了展示合作伙伴、晚宴冠名、金牌合作伙伴、铂金合作伙伴、钻石合作伙伴等多种高端合作形式，每家合作伙伴都能在大会举办期间享受相对应的各种权益，例如户外广告展示、活动现场品牌展示、入驻名录、独家冠名权、安排媒体现场专访等等。除了以上这类有助于品牌曝光的宣传资源，部分合作商在大会举办期间，还将有机会与其他众多精英人士进行深入交流，助您积累跨行业的高端人脉。例如，参与“CXO谈转型”圆桌对话，近距离聆听企业高管的真知灼见；或是进入吉尼斯世界记录认证的“世界建筑物中最高旋转餐厅”享用VIP晚宴，与商业大咖们面对面交流。
尤其值得指出的是，大会主办方会在人流量密集的广州CBD新中轴线各个大型LED户外屏幕上进行持续的广告展播，展示内容能够直接覆盖大批高端人群，由此带来的品牌传播效益难以估计。此外，大会主办方还邀请了多家知名媒体对大会进行全程跟踪式报道，包括广东卫视、21世纪经济报道、第一财经、胡润百富、凤凰网、新浪、搜狐财经、羊城晚报、虎嗅网、今日头条、爱奇艺等等。全面覆盖电视、报纸、网络各种传播途径的媒体宣传资源将有助于进一步提升大会以及其他合作商的知名度和影响力。
“2016年中国互联网+转型年度盛典”的招商细节刚刚公布，已经吸引了大批关注者，据主办方透露，虽然项目刚刚开始不久，但大会的合作伙伴名额已经进入一席难求的阶段。在对合作商的选择上，主办方制定了非常严格的甄选标准，力图在各方面都向中国最顶级的行业研讨会议的标准而努力。除了选择部分具有较高知名度和美誉度的公司，大会主办方还会为一些正在快速成长的朝阳企业提供展示机会，希望能为整个行业培养新鲜血液。
目前，大会的报名系统也已经正式上线，报名截止时间为11月23日18：00，更多相关的报名信息可以扫描以下二维码进入报名系统进一步了解，登陆转型家官方网站或关注其官方微信（ID：zhuanxingjia）也能获取更多大会新鲜资讯。
登塔入口|2016中国互联网+转型年度盛典 坐标：广州塔
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