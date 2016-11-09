剑指巅峰 互联网+转型年度盛典问道广州

从峰会上各国达成的《二十国集团创新增长蓝图》中对创新、新工业革命、数字经济等新趋势的重视程度来看，世界经济可持续发展之路正进入新阶段。一方面，所有国家、经济体之间的联系只会不断加深，变得更为复杂；另一方面，互联网的高速发展正在不断冲击着其他行业，没人可以置身事外。对于所有企业来说，不断变化着的世界经济形势日益严峻，改变迫在眉睫！

“互联网+”与“工业制造4.0”、“智能制造”、“机器人”、“大数据”、“云计算”这些概念都被看作是未来世界经济增长的新引擎。新引擎不断催生着大众创业的热情，并且在国民经济的各个方面正发挥着越来越大的作用。

然而，面对来自这类新兴行业的冲击，作为曾经的经济支柱，传统企业的发展却陷入了一种尴尬的境地。不转型，企业毋庸置疑难逃被淘汰的命运，但是选择转型也就意味着无论是企业的思维方式、商业模式还是业务流程都需要做出巨大的变革，当中的风险可想而知。甚至有人认为，未来五年是传统企业抓住数字全球化最好的时期，一旦错过，企业就将面临淘汰。

翻阅今年最新的政府工作报告，可以发现其中多次提及政府将继续落实“互联网+”行动计划，加快扶持互联网与各行业的融合，增强经济发展新动力。对比前两年的政府工作报告可以发现，国家在政策层面扶持传统企业转型的力度正在逐年加重，这也给各个面临转型的传统企业带来信心。但是，“如何转型”依旧是摆在企业面前的巨大难题。

无论处于任何一个时代，挑战与机遇总是在企业的发展中相生相随。新形势下面临的新问题，敦促着企业必须努力寻找新的解决途径。在这一时代背景下，由转型家主办，广州塔、经理人、CIO时代信息化学院、蓝莓会、天英汇、总裁读书会联合主办的“2016年中国互联网+转型年度盛典”即将于11月24日至26日在广州塔举行。

此次为期3天的年度盛典将围绕“开放·洞悉，以科技创新驱动商业转型升级”的主题，邀请政府官员、企业高管、投资人、专家学者、媒体人共聚广州塔，就多个重点话题共同商讨当今经济常态下“互联网+”发展新趋势和传统企业的转型之道。

