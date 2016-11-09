上市刚“满月”喜迎双11，来伊份全渠道玩出新花样

上海2016年11月9日电 /美通社/ -- 10月12日成功登入主板后，中国著名休闲零食领导品牌来伊份（603777.SH），即将在上市后的满月日迎来“双11”。

在转变为公众型公司以后，来伊份充分发挥自身通路优势，门店、电商和移动 APP 三箭齐发，以全渠道迎战上市后的第一个大型消费日。

作为休闲食品行业的领头羊，来伊份每年的双11都会制造惊喜。去年“双11”期间，来伊份以3.1亿全渠道销售额问鼎休闲食品第一。如今，来伊份电商业务快速发展，移动APP支付领域更是在休闲食品产业用户数、销售额均名列前茅。较为深厚的家底，让来伊份今年的“双11”有了更多变化，也容易创造更多的看点。

线下：购物也能“脱单”

“准备一整年，只为这一天”，传统“双11”的“单天抢购模式”早已被新花样替代。来伊份崭新的第八代购物环境优越，能够让顾客亲自品尝并以不同方式挑选多款心水美食，身穿橙色工服的门店员工还能提供温暖亲切的高品质服务，吸引了很多消费者前往门店购物。

10月30日至11月9日，来伊份全国2200多家线下门店同步开展“爆款低价囤”门店盛大促销活动，碧根果、夏威夷果、本色开心果、猪肉脯、碳烧腰果、开口松子、香辣鸭脖等消费者平时最喜欢吃的高品质商品以较低价不限量供应市场，引发消费者的购物狂潮。

美食只有与心爱的人分享才最有味道，单身人士到来伊份门店购物还有“脱单”的好机会。11月10日至13日，来伊份联合携程旅行网为单身人士们精心准备了“幸运脱单上上签”活动。在来伊份门店购买商品，就有机会获得携程价值4999元“脱单”旅行基金大奖。



2015年双11来伊份电商火热场景

线上：移动APP、电商联袂创造惊喜

线下促销火热开展的同时，来伊份移动 APP 和电商也在高歌猛进。

目前，来伊份 APP 目前拥有100多万用户，活跃用户数及销售额均位居休闲食品前列。粉丝经济时代，千万不要低估了一颗吃货粉丝的力量，尤其是有双重利好时：10月20日至11月31日，来伊份APP开展百万老用户分享微信朋友圈获取新用户活动，老用户每成功推荐一名新用户，将获得30元奖励；新用户首单满36元就可立减16元。

在休闲食品排名靠前的来伊份电商，经过长期精心准备，在“双11”当天来伊份淘宝旗舰店将采取密集、刺激、好玩的分时段、全时段让利活动，让消费者在疯狂抢购来伊份美食时，获得更多“金”喜。

电商教父马云最近说，“纯电商时代很快会结束，未来的十年、二十年，没有电子商务这一说，只有新零售，也就是说线上线下和物流必须结合在一起，才能诞生真正的新零售。”从线下门店到电商平台，再到自有APP移动电商平台，上市“满月”的来伊份充分发挥通路优势，三管齐下迎战“双11”，争做新零售的探索者和践行者。