易车发布2016财年第三季度业绩

北京2016年11月9日电 /美通社/ -- 中国领先的汽车互联网企业易车控股有限公司（纽交所股票代码：BITA）今天发布了其截至2016年9月30日的2016财年第三季度业绩。

2016 财年第三季度业绩亮点

2016年第三季度 营业收入 为人民币15.00亿元（约2.25亿美元），同比增长33.1%。

为人民币15.00亿元（约2.25亿美元），同比增长33.1%。 2016年第三季度 毛利润 为人民币9.59亿元（约1.44亿美元），同比增长33.2%。

为人民币9.59亿元（约1.44亿美元），同比增长33.2%。 2016年第三季度 运营亏损 为人民币1,400万元（约210万美元），相较去年同期运营亏损为人民币5,320万元（约800万美元）。

不按美国通用会计准则（Non-GAAP）计，2016年第三季度 运营利润 为人民币1.59亿元（约2,380万美元），同比增长14.1%。

为人民币1.59亿元（约2,380万美元），同比增长14.1%。 2016年第三季度 净亏损 为人民币4,810万元（约720万美元），相较去年同期净亏损为人民币7,770万元（约1,170万美元）。

不按美国通用会计准则（Non-GAAP）计，2016年第三季度 净利润 为人民币1.29亿元（约1,940万美元），同比增长12.5%。

为人民币1.29亿元（约1,940万美元），同比增长12.5%。 2016年第三季度 基本和稀释后每美国存托股份亏损 分别为人民币1.48元（约0.22美元）和人民币1.48元（约0.22美元）。

不按美国通用会计准则（Non-GAAP）计，2016年第三季度基本和稀释后每美国存托股份收益分别为人民币1.07元（约0.16美元）和人民币1.03元（约0.15美元）。

易车公司董事长兼首席执行官李斌先生表示：“我们很高兴向大家宣布，易车在2016年第三季度保持稳健增长，特别是汽车交易服务业务营收同比增速达到78.8%，付费交易服务超过9万辆次，互联网+汽车金融平台服务业务继续保持强劲发展。”

“易车近年来逐步打造与完善汽车交易服务生态体系，不断提高在汽车媒体自有内容、市场营销和交易服务方面的实力，为购车用户提供最好的购车体验，同时让汽车厂商和经销商能更好地满足消费者的需求。此外，通过与战略伙伴腾讯、百度和京东的合作，我们持续累积与完善大数据分析资源，使易车为汽车厂商、经销商和购车用户提供更精准、更有效的营销解决方案和交易服务。”

易车公司总裁张序安先生表示，“展望未来，易车将继续执行核心业务战略，提升我们的长期竞争力。首先，我们将继续发展汽车交易平台，包括在电商、汽车金融和汽车后市场服务领域提供更好的消费体验，提高线上线下服务体系的效率。其次，我们将通过深入结合大数据分析，为汽车厂商和经销商客户提供能更高效的移动端营销解决方案，提高易车移动端的变现能力。第三，我们将继续加强在移动端和社交媒体上为经销商提供的服务。

易车公司首席财务官和坤表示，“易车在2016年第三季度营收保持稳健增长，这主要得益于汽车交易服务业务继续快速成长，以及其它传统业务板块的稳定发展。我们很高兴看到汽车金融和二手车市场的强劲增势，相信这将成为推动公司未来增长的重要驱动力。同时，我们将提高内部管理能力，更有效地抓住市场机遇。”

最新在外流通与加权平均股数

以2016年9月30日为准，公司共计发行70,726,025股普通股，其中已发行及流通的美国存托股份为34,388,244股。每股美国存托股份相当于公司一股普通股。2016年第三季度，不按美国通用会计准则（Non-GAAP）计，基本和稀释后每美国存托股份收益的计算采用的加权平均股数分别是68,633,048和74,359,613。

2016 财年第四季度业绩预期

易车公司目前预计2016年第四季度营业收入介于人民币15.8亿元（约2.37亿美元）和人民币16.3亿元（约2.44亿美元）之间。

此预期综合考虑了易车公司业务的季节性因素并且排除了汇率可能带来的影响，同时反映了管理层目前初步的看法，可能发生改变。

关于易车控股有限公司

易车控股有限公司（纽约证券交易所代码：BITA）是中国快速增长的汽车行业中领先的互联网内容和营销服务提供商。易车业务主要分为三个板块：广告与会员业务、交易服务业务，以及数字营销服务业务。

易车广告与会员业务为汽车客户提供广告和数字营销解决方案。易车通过bitauto.com、taoche.com等平台为汽车厂商提供丰富多样的广告服务，并为消费者提供最新的汽车价格、促销信息、参数规格、评测信息以及消费者反馈。易车也通过易湃平台实施会员服务，为汽车客户提供从PC端到移动端的数字化整合营销解决方案。经销商会员能够在易湃平台上进行建立网上展厅、刊登价格及促销信息、提供经销商联系方式、进行广告投放等操作，并且能够通过该平台进行客户关系管理，抓取有购买意向的客户，对其进行有效的汽车网络营销。自2014年起，易车开始在易湃平台上开始为汽车客户提供包括按成交付费、客户关系管理和汽车互联网金融平台服务等在内的汽车交易服务，以提升消费者购车体验，提供购车服务便利。公司的数字营销服务业务为汽车制造商提供一站式数字营销服务，包括网站建设和维护、互联网公关、网络营销和广告代理服务。

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