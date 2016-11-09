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《The Bloom of Yesterday》获第29届东京国际映画祭Tokyo Grand Prix奖

2016年11月09日 18:42 编辑： 经理人网编辑
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东京2016年11月7日电 /美通社/ -- 10月25日至11月3日举行的第29届东京国际映画祭(TIFF)已圆满落幕。在闭幕式上，获奖者名单在万众瞩目中正式揭晓。今年的TIFF向60,589位电影爱好者集中展映了206部电影，并将最高奖项Tokyo Grand Prix颁发给由德国的Chris Kraus执导的影片《The Bloom of Yesterday》。关于各单元获奖者名单，详见下文：

（图片1：左起：Tokyo Grand Prix获奖者：导演Chris Kraus和制片人Kathrin Lemme，以及评委会主席Jean-Jacques Beineix (C) 2016 TIFF http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M102849/201611076010/_prw_OI1fl_87T5wp3i.JPG

（图片2：第29届TIFF所有获奖者(C) 2016 TIFF http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M102849/201611076010/_prw_OI2fl_5D7843nS.JPG

- 主竞赛单元获奖情况

  • Tokyo Grand Prix大奖：《The Bloom of Yesterday》（由Chris Kraus执导）
  • 审查员特别赏：《Sami Blood》（由Amanda Kernell执导）
  • 最优秀监督赏：Hana Jusic（《Quit Staring at My Plate》的导演）
  • 最优秀女优赏：Lene Cecilia Sparrok（《Sami Blood》）
  • 最优秀男优赏：Paolo Ballesteros（《Die Beautiful》）
  • 最优秀艺术贡献赏：《Mr. No Problem》（由Mei Feng执导）
  • 观客赏：《Die Beautiful》（由Jun Robles Lana执导）
  • WOWOW观众选择赏：《The Bloom of Yesterday》（由Chris Kraus执导）

- 亚洲未来单元获奖情况

  • 最佳亚洲未来电影奖：《Birdshot》（由Mikhail Red执导）
  • 由国际交流基金Asia Center颁发的亚洲精神奖：导演Alankrita Shrivastava（《Lipstick Under My Burkha》）

- 日本电影Splash单元获奖情况

  • 最佳影片奖：《POOLSIDEMAN》（由渡辺纮文(Hirobumi Watanabe)执导）

- 武士奖：导演Martin Scorsese和黑沢清(Kiyoshi Kurosawa)

- 感谢奖：新海诚（Makoto Shinkai，导演）、高畑充希（Mitsuki Takahata，女演员）、妻夫木聪（Satoshi Tsumabuki，男演员）和影片《Godzilla (King of Monsters)》

评委会主席Jean-Jacques Beineix在闭幕式上最后说道：“16部入围作品并不能代表整个电影行业，但也折射出电影业的发展现状。这些影片是对电影人愿景的一种体现。电影人是时代的见证者，我们需要他们来增进我们对世界的理解。从这16部电影中，我们感受到忧虑、对排斥的恐惧、种族歧视、悲观主义、孤独、对公正的渴望和对差异的包容。我们的差异其实正是我们共同的财富。这些电影正是通过阐述这些观点，教我们如何相互尊重，让我们知道我们需要一个更加宽容的世界，让我们学会更加尊重彼此的风俗习惯和不同之处。一部电影不可能将所有这一切都涵盖在内，但如今的电影业已经通过多元化的表达，大大开阔了我们的眼界，诠释出人性的美好。它让我们看到了更美好的世界。谢谢。”

第29届东京国际映画祭官网：http://2016.tiff-jp.net/en/

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