《The Bloom of Yesterday》获第29届东京国际映画祭Tokyo Grand Prix奖

东京2016年11月7日电 /美通社/ -- 10月25日至11月3日举行的第29届东京国际映画祭(TIFF)已圆满落幕。在闭幕式上，获奖者名单在万众瞩目中正式揭晓。今年的TIFF向60,589位电影爱好者集中展映了206部电影，并将最高奖项Tokyo Grand Prix颁发给由德国的Chris Kraus执导的影片《The Bloom of Yesterday》。关于各单元获奖者名单，详见下文：
（图片1：左起：Tokyo Grand Prix获奖者：导演Chris Kraus和制片人Kathrin Lemme，以及评委会主席Jean-Jacques Beineix (C) 2016 TIFF http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M102849/201611076010/_prw_OI1fl_87T5wp3i.JPG）
（图片2：第29届TIFF所有获奖者(C) 2016 TIFF http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M102849/201611076010/_prw_OI2fl_5D7843nS.JPG）
- 主竞赛单元获奖情况
- 亚洲未来单元获奖情况
- 日本电影Splash单元获奖情况
- 武士奖：导演Martin Scorsese和黑沢清(Kiyoshi Kurosawa)
- 感谢奖：新海诚（Makoto Shinkai，导演）、高畑充希（Mitsuki Takahata，女演员）、妻夫木聪（Satoshi Tsumabuki，男演员）和影片《Godzilla (King of Monsters)》
评委会主席Jean-Jacques Beineix在闭幕式上最后说道：“16部入围作品并不能代表整个电影行业，但也折射出电影业的发展现状。这些影片是对电影人愿景的一种体现。电影人是时代的见证者，我们需要他们来增进我们对世界的理解。从这16部电影中，我们感受到忧虑、对排斥的恐惧、种族歧视、悲观主义、孤独、对公正的渴望和对差异的包容。我们的差异其实正是我们共同的财富。这些电影正是通过阐述这些观点，教我们如何相互尊重，让我们知道我们需要一个更加宽容的世界，让我们学会更加尊重彼此的风俗习惯和不同之处。一部电影不可能将所有这一切都涵盖在内，但如今的电影业已经通过多元化的表达，大大开阔了我们的眼界，诠释出人性的美好。它让我们看到了更美好的世界。谢谢。”
第29届东京国际映画祭官网：http://2016.tiff-jp.net/en/