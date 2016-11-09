《The Bloom of Yesterday》获第29届东京国际映画祭Tokyo Grand Prix奖

东京2016年11月7日电 /美通社/ -- 10月25日至11月3日举行的第29届东京国际映画祭(TIFF)已圆满落幕。在闭幕式上，获奖者名单在万众瞩目中正式揭晓。今年的TIFF向60,589位电影爱好者集中展映了206部电影，并将最高奖项Tokyo Grand Prix颁发给由德国的Chris Kraus执导的影片《The Bloom of Yesterday》。关于各单元获奖者名单，详见下文：

（图片1：左起：Tokyo Grand Prix获奖者：导演Chris Kraus和制片人Kathrin Lemme，以及评委会主席Jean-Jacques Beineix (C) 2016 TIFF http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M102849/201611076010/_prw_OI1fl_87T5wp3i.JPG）

（图片2：第29届TIFF所有获奖者(C) 2016 TIFF http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M102849/201611076010/_prw_OI2fl_5D7843nS.JPG）

- 主竞赛单元获奖情况

Tokyo Grand Prix大奖：《The Bloom of Yesterday》（由Chris Kraus执导）

审查员特别赏：《Sami Blood》（由Amanda Kernell执导）

最优秀监督赏：Hana Jusic（《Quit Staring at My Plate》的导演）

最优秀女优赏：Lene Cecilia Sparrok（《Sami Blood》）

最优秀男优赏：Paolo Ballesteros（《Die Beautiful》）

最优秀艺术贡献赏：《Mr. No Problem》（由Mei Feng执导）

观客赏：《Die Beautiful》（由Jun Robles Lana执导）

WOWOW 观众选择赏 ：《The Bloom of Yesterday》（由Chris Kraus执导）

- 亚洲未来单元获奖情况

最佳亚洲未来电影奖：《Birdshot》（由Mikhail Red执导）

由国际交流基金Asia Center颁发的亚洲精神奖：导演Alankrita Shrivastava（《Lipstick Under My Burkha》）

- 日本电影Splash单元获奖情况

最佳影片奖：《POOLSIDEMAN》（由渡辺纮文( Hirobumi Watanabe )执导）

- 武士奖：导演Martin Scorsese和黑沢清(Kiyoshi Kurosawa)

- 感谢奖：新海诚（Makoto Shinkai，导演）、高畑充希（Mitsuki Takahata，女演员）、妻夫木聪（Satoshi Tsumabuki，男演员）和影片《Godzilla (King of Monsters)》

评委会主席Jean-Jacques Beineix在闭幕式上最后说道：“16部入围作品并不能代表整个电影行业，但也折射出电影业的发展现状。这些影片是对电影人愿景的一种体现。电影人是时代的见证者，我们需要他们来增进我们对世界的理解。从这16部电影中，我们感受到忧虑、对排斥的恐惧、种族歧视、悲观主义、孤独、对公正的渴望和对差异的包容。我们的差异其实正是我们共同的财富。这些电影正是通过阐述这些观点，教我们如何相互尊重，让我们知道我们需要一个更加宽容的世界，让我们学会更加尊重彼此的风俗习惯和不同之处。一部电影不可能将所有这一切都涵盖在内，但如今的电影业已经通过多元化的表达，大大开阔了我们的眼界，诠释出人性的美好。它让我们看到了更美好的世界。谢谢。”

第29届东京国际映画祭官网：http://2016.tiff-jp.net/en/