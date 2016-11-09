法国春天百货Printemps与Wirecard携手合作

并成为法国首家提供支付宝支付业务的百货公司

巴黎2016年11月9日电 /美通社/ -- 法国春天百货Printemps与Wirecard携手合作，为使用支付宝移动设备应用程序的顾客提供全新支付解决方案。这一已拥有超过4.5亿中国用户的支付解决方案在法国春天百货Printemps巴黎奥斯曼旗舰店正式启动，这是法国首家百货公司暨法国首家经销商使用这一支付方式。

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法国春天百货Printemps继续以为顾客提供更为独一无二且独家专属的购物体验为宗旨，采用这一支付方式能够令经常前往巴黎购物的中国顾客受益良多。支付宝能够让他们以方便快捷且安全可靠的方式购买商品，只需通过扫描其手机上显示的二维码就能完成交易。从此再也不必随身携带大量现金出行。

此外，通过提供支付宝支付业务，法国春天百货Printemps令中国顾客拥有亲切而熟悉的支付环境。事实上，支付宝支付方式目前占中国移动设备交易业务的80%，这一付款方式已完全融入中国人的日常生活，无论其年龄老幼，收入高低，心智成熟程度……此外，还与中国社交网络完全连接并具有极高兼容性。

通过这一解决方案独有的多项功能，尤其是拥有向这一应用程序用户宣传具有针对性和地理位置优势的商品的能力，法国春天百货Printemps由此得以更好地满足顾客的特定需求。

法国春天百货Printemps与Wirecard携手合作，将支付宝付款业务融入中央管理系统，立即启用这项服务，并宣布将在年末之前在法国春天百货Printemps的18家分店开展这一服务。此外，Wirecard还通过Wirecard的联网POS技术负责处理整体支付流程。

“对于法国春天百货Printemps而言，中国游客是极为重要的目标顾客群，为此我们开发了许多特殊商品和服务，以便更好地接待他们的光顾。如今，能够在法国春天百货Printemps为他们提供通过支付宝购物的独家服务，我们深感自豪。Wirecard以专业精神与丰富经验在整个处理流程中为我们提供建议与支持，是我们的亲密合作伙伴，也让我们对未来充满信心，因此我们才能够在这一方面作出尝试与努力”，法国春天百货Printemps集团市场营销总监Annalisa Loustau表示。

支付宝欧洲（Alipay Europe）负责人刘宇表示：“对于我们的顾客而言，实现这一业务意味着更大的附加价值，因为他们从此可以通过在本国使用的付款方式结账。巴黎是最受中国游客欢迎的胜地之一。通过我们的市场营销平台 -- 全球生活方式平台（Global Lifestyle Platform），我们能够在他们抵达巴黎之前，向其提供如促销、建议与意见等相关讯息。我们深信，在法国春天百货Printemps提供支付方式和市场营销手段等全新支付宝服务将很快获得顾客认可。”

Wirecard消费品零售执行副总裁Christian Reindl补充道：“法国春天百货Printemps是世界上最负盛名的奢侈品经销商之一，如今已成为欧洲最大的百货公司，能够与法国春天百货Printemps一同为其顾客提供支付宝移动设备支付解决方案，我们深感荣幸。我们认为，前往欧洲旅游的中国游客数量增长，是意义重大的发展机遇，尤其是对奢侈品行业而言更是如此，此外，我们还期望能够在这一行业展开其他多项合作。”

从2015年12月起，Wirecard为欧洲经销商提供创新支付理念，在其零售网点采用支付宝结账。欲了解更多关于Wirecard支付宝支付解决方案详情，请访问 https://www.wirecard.com/alipay/