关注供应链绿色环保 TUV莱茵出席CNTAC-ZDHC会议

上海2016年11月9日电 /美通社/ -- 2016年11月8日，有害化学物质零排放组织（ZDHC）和中国纺织工业联合会（CNTAC）将联合在中国上海举办第四届CNTAC－ZDHC有害化学物质管控利益相关方暨绿色制造会议，超过800多位代表出席了本次活动，包括国际买家，签约品牌商，价值链相关方，合作伙伴和制造商等。作为ZDHC积极倡导者之一，TUV莱茵出席了本次活动，并承诺以协作和开放的方式，推动化学品相关行业供应链管理的变革，共同改善环境安全和人类健康安全。

纺织行业利益相关方的代表，联合国环境规划署，中国纺织工业联合会社会责任办公室，ZDHC的专家分别就ZDHC缔约品牌的意义、产品中的化学品（CIP）方案，供应链化学品管理创新2020行动纲要，联合路线图计划，ZDHC MRSL及其他工具的执行等问题做了专题报告。会议讨论强调了下一步在供应链实施化学品管理的工具和方法，并支持化学品制造商和供应商的培训和能力发展。

TUV莱茵全球纺织品业务部经理兼全球大客户副总裁 Mohammed Dkhissi在晚宴致辞中表示：“TUV莱茵很高兴能作为20多个领先品牌中的一员，我们将全力支持 ZDHC 计划，并以预防和前瞻的方式提供技术支持，确保在纺织品和皮革生产过程及产品减少带来的有害影响。”

现在的消费理念中，产品符合“绿色环保和道德”不再是选择性，而是理所当然。如今的时尚供应链是由化学品供应商、农民、合成材料开发商、制造厂和工厂所交织成的网络，需要通过技术培训、审核以及检测等手段，才能有效地提升认知和生产能力、实现改善成效的监测，从而保证供应链中每个环节的品质和安全的一致性。

“自上世纪90年代限制物质清单（RSLs）发布起，产品中含有的化学品管控显得越来越重要。在本次峰会期间，TUV莱茵发布了“化学品管理”的网页版互动工具，旨在让产业链上所有的相关利益者了解化学品管理中的要素，借鉴于其他行业化学品管理的经验，我们还会为纺织品行业设定生产者责任延伸制度(EPR)的管理平台。我们愿与纺织品行业共担责任，深入研究化学品和供应链管理，为最大化降低其对环境和人类的危害而努力。”TUV莱茵可持续纺织品解决方案项目经理 Rakesh Vazirani 先生表示。

随着ZDHC计划的关注重点由工具开发转向工具应用，TUV莱茵将与170多个全球品牌共同协作，包括零售商、制造商、政府、非盈利环境组织和学术机构，持续推动改善服装和鞋类行业供应链的可持续发展，TUV莱茵的专家团队会参与Higg 指数相关的培训和评估活动。ZDHC计划确定了四个关键领域和两个跨界别领域，这些领域对于从全球纺织和鞋类行业消除危险化学品非常重要。其中包括：制造限用物质清单(MRSL)，废水质量，审核协议以及化学品无害管理(SMC)培训服务。

作为全球领先的独立检测技术服务公司，TUV莱茵在德国、中国、印度、孟加拉国、土耳其、越南、印度尼西亚、泰国拥有完备的认证实验室、测试和教育中心网络，可为化学品供应商、农民、合成材料开发商、制造厂、工厂等提供相应的检测认证、改善监控及技术培训服务，具体包括：化学品健全管理、使用TUV莱茵专有的TOGS数据库进行化学品库存管理、SDS 解释、SAC Higg 指数评估等相关培训课程，依据“化学品健全管理”原则的审计服务、废水检测服务以及生产限用物质清单（ MRSL） 测试服务。