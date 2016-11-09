萤石“小伊娃”C2C摄像机全新1080P版本正式上市

杭州2016年11月9日电 /美通社/ -- 自2015年4月萤石发布旗下新品C2C互联网摄像机以来，这款外号“小伊娃”的摄像机销量就在各平台一路飘红。如今，萤石将在“双十一”期间发布“小伊娃”的全新版本 -- C2C 1080P版。



各平台销量一路飘红的萤石C2C摄像机

C2C无线摄像机1080P版本的外形依旧保持讨喜的“小伊娃”造型，黑白搭配简洁大气。性能上满足了高清画质“强迫症”们的需求，1920x1080的全高清分辨率，搭配焦距2.8mm的125度的超广角镜头，F2.0大光圈。同时，摄像头与底座之间采用球形万向旋转支架，可任意调节摄像的角度方向，确保视野一览无余。



拥有强劲夜视能力的C2C 1080P版本

萤石C2C 1080P版本互联网摄像机的夜视能力也是“看家本领”之一，采用环绕式红外灯，有效夜视距离可达10米，可以根据监控画面的光照明暗程度，自动进行ICR滤片切换。画面暗部自动补光防止暗角，亮部校正防止曝光过度缺失细节。



C2C 1080P版本外形依旧保持“小伊娃”造型

此外，C2C 1080P版还拥有移动侦测功能，采用录像缓存技术，检测到物体移动后，能够从触发时刻前10秒开始录制视频，让您知道整个事态的前因后果，同时推送报警消息至手机端。录像存储方式则分为本地存储和萤石云存储两种，保证重要视频信息不丢失。

独树一帜的外形设计，强劲的性能配置，再加上萤石云完善的配套服务和视频应用，1080P版本的C2C互联网摄像机将为追求居家安全与生活品质的用户提供一个新选择。