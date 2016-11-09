您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

萤石“小伊娃”C2C摄像机全新1080P版本正式上市

2016年11月09日 20:44 编辑： 经理人网编辑
0

杭州2016年11月9日电 /美通社/ -- 自2015年4月萤石发布旗下新品C2C互联网摄像机以来，这款外号“小伊娃”的摄像机销量就在各平台一路飘红。如今，萤石将在“双十一”期间发布“小伊娃”的全新版本 -- C2C 1080P版。

各平台销量一路飘红的萤石C2C摄像机
各平台销量一路飘红的萤石C2C摄像机

C2C无线摄像机1080P版本的外形依旧保持讨喜的“小伊娃”造型，黑白搭配简洁大气。性能上满足了高清画质“强迫症”们的需求，1920x1080的全高清分辨率，搭配焦距2.8mm的125的超广角镜头，F2.0大光圈。同时，摄像头与底座之间采用球形万向旋转支架，可任意调节摄像的角度方向，确保视野一览无余。

拥有强劲夜视能力的C2C 1080P版本
拥有强劲夜视能力的C2C 1080P版本

萤石C2C 1080P版本互联网摄像机的夜视能力也是“看家本领”之一，采用环绕式红外灯，有效夜视距离可达10米，可以根据监控画面的光照明暗程度，自动进行ICR滤片切换。画面暗部自动补光防止暗角，亮部校正防止曝光过度缺失细节。

C2C 1080P版本外形依旧保持“小伊娃”造型
C2C 1080P版本外形依旧保持“小伊娃”造型

此外，C2C 1080P版还拥有移动侦测功能，采用录像缓存技术，检测到物体移动后，能够从触发时刻前10秒开始录制视频，让您知道整个事态的前因后果，同时推送报警消息至手机端。录像存储方式则分为本地存储和萤石云存储两种，保证重要视频信息不丢失。

独树一帜的外形设计，强劲的性能配置，再加上萤石云完善的配套服务和视频应用，1080P版本的C2C互联网摄像机将为追求居家安全与生活品质的用户提供一个新选择。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/31286.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号