中海商业&第一反应联合发布公共安全服务计划

北京2016年11月9日电 /美通社/ -- 11月8日，陆家嘴金融贸易区，中海商业携手国际领先的急救培训和生命救援机构第一反应®共同举办“呵护城市的心跳” -- 中海写字楼公共安全服务计划首发仪式，正式启幕“OffiCARE中海暖心关爱计划”，开放体外自动除颤仪AED设备、上岗AHA认证急救员，并启动与第一反应®共建社会共享急救平台的深度合作。“中海系”甲级写字楼由此揭开了面向企业租户及周边民众提供高水准的全天候生命安全保障服务的新篇章。

“白领”曾是中国人艳羡的光鲜职业，但如今畸高的房价与沉重的就业压力导致都市白领必须时刻保持高度紧张的精神状态，加之长期疲劳且无规律的作息，让他们在本已缺乏有效急救保障的人群中显得更加危险。事实上，我国整体的生命支持、健康急救行业尚处于起步阶段，按照中国每年超过55万人猝死的惊人数据来计算，每60秒就有一人因为心脏骤停倒下，应急急救体系的缺失更是一个重要但却容易被忽视的杀手。我国大众对于急救知识的普及率尚不足1%，且AED设备在公共场所普遍缺失。相较于美国25%、瑞典45%、澳大利亚50%及新加坡20%的公众急救普及率及遍地可见的AED设备，我国民众所面临的现状，是从硬件配置到科普知识再到急救意识的全线匮乏。

“呵护城市的心跳” -- 中海写字楼公共安全服务计划首发现场汇集了上海市医疗急救中心质控部主任田建广先生、中海地产商业发展有限公司总经理王林林先生、第一反应机构首席运营官陆俊先生及中海商业全国核心租户高管代表、公益组织爱心人士。田建广先生作为《上海市急救医疗服务条例》即俗称“好人法”的执笔者之一，在现场致辞中阐释了当前我国“白领”健康急救问题的严峻形势，同时高度评价了中海商业作为一家有着社会责任感的央企在行业内首倡公共安全意识、落实楼宇急救服务的有效举措。第一反应首席运营官陆俊先生简述了本次与中海商业的深度合作所希望达到的近期与远期目标，未来双方将从风险预警、突发应对、科普宣贯等方面为租户定制专门的公共安全服务方案。

中海地产商业发展有限公司总经理王林林先生作为主办方中海商业的负责人，也作了题为“呵护城市的心跳”的主题演讲，从中海商业的发展历程、楼宇急救行业的问题与现状、OffiCARE中海暖心关爱计划的服务内容以及中海商业以人为本的经营愿景等几个方面对中海商业的公共安全服务体系做了深刻诠释。当前阶段，中海商业将首先为旗下10个城市共20余个运营项目配备自动体外除颤仪（AED）设备，并逐步实现所有项目AED设备全覆盖，同时还将在全国10个城市开展健康急救知识普及讲座并组织模拟演习，并为每一台中海商业的AED设备培训6名取得美国心脏急救协会（AHA）认证的急救师。OffiCARE中海暖心关爱计划的软硬件资源将全部纳入第一反应所运营的全国AED急救地图数据库，并面向全社会开放使用。

中海商业与第一反应希望联手为城市为公众传递正能量，帮助更多人掌握应急自救的科学常识和能力，让更多生命得到理应得到的挽救，共同推进全社会健康急救、互救互助事业的完善与进步。这既符合第一反应自助助人、生命无价的施救理念，更是中海商业人本核心、可持续发展的楼宇运营价值观的题中之义。