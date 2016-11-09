碧欧泉男士全球代言人大卫.贝克汉姆现身上海分享护肤新理念

#故事定义男人 -- “我的故事，从不写在脸上”

上海2016年11月9日电 /美通社/ -- 今天，碧欧泉男士首位全球代言人大卫.贝克汉姆(David Beckham)现身上海WATER HOUSE水舍酒店，带来了他与碧欧泉男士合作的全新宣传片。这部影片以“我的故事，从不写在脸上”为主线，通过捕捉贝克汉姆身上与众不同的纹身，展现了这位传奇运动员的非凡人生故事，诠释了碧欧泉男士＃故事定义男人的崭新理念。与此同时，贝克汉姆也向在场来宾介绍了碧欧泉男士滋养紧致系列的又一抗老法宝 -- 全新碧欧泉男士滋养紧肤精华水。

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作为男士护肤领域的专家，碧欧泉男士始终致力于为精英男士打造满足不同需求的全线产品，“我的故事，从不写在脸上”正是品牌精神的完美写照。活动现场，与贝克汉姆视频对话的互动空间，让现场来宾们可以分享各自的护肤体验，并在艺术家的帮助下，刻画自己人生故事的即时纹身。

随后，大卫.贝克汉姆现身舞台，与碧欧泉男士全球总经理David Fridlevski交流分享关于男士护肤的新理念。他表示自己虽已年过四十，却仍热衷旅游、努力工作并尽享生活，作为都市精英男士的代表续写他的精彩人生。他希望通过与碧欧泉男士的合作，把他的人生故事，以及帮助他始终维持光鲜状态的护肤体验分享给更多人。借此机会，贝克汉姆向来宾们介绍了碧欧泉男士为精英男士们度身打造的全新抗老之选 -- 碧欧泉男士滋养紧肤精华水。

碧欧泉男士此次推出的全新滋养紧肤精华水，是碧欧泉为精英男士度身打造的滋养紧致系列的又一抗老法宝，也是贝克汉姆每天必备的护肤之选。碧欧泉男士滋养紧肤精华水瓶集全面清洁、眼周修复、强力保湿于一体，注入高浓度升级版碧欧泉灵魂保湿成分活源精粹，拥有高强度的肌肤渗透力，针对男士肌肤老化的问题集中修复，并能有效加强后续抗老产品的抗老效果，显著缓解肌肤老化问题。

碧欧泉男士滋养紧肤精华水现已全面登陆天猫旗舰店，加入双11活动阵营。即日起即可预订，并有多重好礼相赠。关注碧欧泉天猫旗舰店，发现更多双十一好礼。