GWM与IAC在中国市场建立合作伙伴关系

香港2016年11月10日电 /美通社/ -- 电子营销的先行者 GlobalWide Media 有限公司将在中国市场与 IAC Application 公司建立合作伙伴关系，GWM 将致力于加强在电子商务行业的领导力并成为世界最大的多元化经济体一员。

在此次合作中，GWM 将关注以下几个要点：

进一步理解中国的文化与商业氛围

在整个亚洲市场，建立良好的商业形象

实行严格完善的规则标准

与中国的 媒介 建立良好的合作关系

操本土的普通话 、 广东话和闽南话的 AM

作为新的合作伙伴，GWM 将会举办超级联署营销惊喜之旅。这是一个以中国媒介为导向的主题活动以表达我们对中国媒介的感谢。旅游活动将在马来西亚吉隆坡展开，GWM 将和大家一起分享交流行业动态与趋势并加强与中国超级联署营销的合作。

GWM 的高级副总裁 Bjorn Hougaard 说：“我们不仅与中国的顶尖媒介有良好的‘关系’（意味着非常重要的合作关系），我们与 IAC 同样有着非常紧密且良好的‘关系’。我们希望借助我们的平台可以把中国的顶尖媒介与 IAC 这样的顶尖公司连接在一起。”

在超级联署营销旅游活动之前，GWM 将会在中国举办一系列的活动，我们经验丰富的联盟区域经理将会为电子营销的同行们奉上一个集协作、教育和趣味于一体的线下论坛交流活动。

中国交流活动：

2016年11月10日：西安

2016年11月12日：武汉

2016年11月14日：成都

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