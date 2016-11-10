中国鑫达塑料有限公司宣布2016年第三季度财务结果

- 季度收入$3.32亿美元，同比增长38.8% -

- 净利润 $2,018万美元，同比增长236.7% -

- 重申2016财年财务预测全年收入将在 10 亿美元至11亿美元之间，净利润将在1亿美元到1.1亿美元之间。 -

中国哈尔滨2016年11月10日电 /美通社/ -- 中国鑫达塑料有限公司（纳斯达克股票代码：CXDC，”中国鑫达”或”公司”），一家在中国主要从事汽车专用高分子复合材料研发、生产及销售的领先特种化工企业，今天宣布了其截止2016年9月30日第三季度的财务结果。

2016年第三季度财务亮点

总收入为3.32亿美元，较去年同期增长38.8%

毛利润为6,964万美元，较去年同期增长137.5%

毛利率为21.0%，较去年同期增长8.7%

净利润为2,018万美元，较去年同期增长236.7%

EBITDA为4605万美元, 较去年同期增长71.4%

总发货量为108,633吨，较去年同期上升33%

每股帐面价值截至2016年第三季度为$9.54

公司董事长兼CEO韩杰先生评论道：“受益于中国宏观经济环境汽车行业的持续改善，公司产能的提升，以及国际业务显著提升等因素， 第三季度的财务结果令人满意。根据中国汽车制造商协会的数据，2016年的前九个月中国的汽车产量与2015年同期相比增加了14.7%。在改善的宏观经济条件下，2016年前九个月公司经营状况有所提高，产品价格压力有所减轻，从而实现了更高的利润率。”

韩先生继续评论道：“我们业务增长计划的关键要素包括提高我们高端产品的销售和加大海外业务扩展的力度，充分利用公司扩张的产能，以降低我们在中国市场的集中度。我们开始看到这一战略的成效，今年第三季度的海外销售与去年同期相比增长显著。正如预期的那样，我们的经营状况稳步复苏，加上我们战略计划的执行已经使得关键财务指标有了显著的改善，如销售量，平均销售价格和利润率。”

“本季度四川基地的启动是公司发展的一个重要里程碑，因为它最终将给公司国内产能增加30万吨的年生产能力，使得公司的国内总产能达到69万吨。四川基地进一步拓展了我们在中国的汽车业务的领域，汽车领域应用将继续为我们的核心业务, 新的厂房引进高端精密设备使我们能够增加产品的平台从而进入高端高增长领域，如船舶、高铁、飞机、生物可降解材料、医用耗材和食品包装，促进公司长期的可持续增长。”

韩先生继续评论道：“我们的四川基地设计为以高标准的生产线和先进的设备来扩展公司的地理范围，在东北基地基础上扩大了公司在西南等地区的覆盖，中国的西南及其周边地区也正在迅速成为一个重要的经济区域。我们预计到2016年年底将有6万吨的产能。”

“除了我们新的四川基地，我们在迪拜的生产基地也扩展了我们专业化的高科技产品进入到重要的新市场。我们计划在今年年底完成迪拜第二期的建设，这将给公司增加14,000吨的年产能，使迪拜的总产能达到16,500吨。凭借迪拜生产基地侧重海外市场需求的高端产品的能力，公司将可以更加积极地进军欧洲，中东和其他国际地区市场。”

韩先生总结道：“技术不断创新和先进的配套设备是公司在行业中的竞争优势。中国鑫达本着客户至上的宗旨，致力于为所有利益相关者创造价值。我们对我们的业务模式充满信心，预计四川基地的扩张和今年将完成的迪拜工厂的建设都将会提升公司的行业地位, 提高客户的多元化，高端产品的销售占比以及扩展到的新领域。我们预计今年业绩的稳步复苏将会持续到2017年，因此，再次重申我们今年的财务指标。”

2016年第三季度财务结果

与去年同期相比，2016年三季度收入为3.32亿美金，上涨了93万美金或者38.8%。同比的上涨主要由于平均售价的33.0%的上涨和人民币贬值造成的10%汇率影响的下降，部分被6.0% 的销量增长所抵消。第三季度海外销售为3,701万美元，去年同期为730万美元主要由于来自海外的销售。

高端产品（PA66,PA6,塑料合金，PLA,POM,和PPO）收入占比为82.8%，与去年同期的78.3%相比略有上升。由于国内高端汽车应用更好的市场需求，中国政府发展清洁能源汽车的优惠政策带来的需求，终端客户对德系、美系、日系合资品牌高质量高端汽车的青睐，以及这些合资品牌采用更多高端高分子复合材料的趋势，因此公司产品结构继续从传统的PP向高端产品倾斜。

与去年同期的2,932万美金相比，2016年第三季度毛利润为6,964万美金，上涨137.5%。毛利润由去年同期的12.3%上涨至21%，主要因为本季海外业务贡献的增加。

2016年三季度管理费用为836万美金，去年同期为576万美金, 上涨了44.8%。增加的主要原因是管理人员增加产生的工资费用的增加、本季度四川工厂投产仪式活动的费用以及租金支出。

本季度研发费用为786万美金,与去年同期的583万美金相比上涨了36.2%。这一增长体现了公司在新产品研发方向增加的投入，主要是从汽车到其他先进领域的工业化应用，例如船舶，飞机，高铁，3D打印，生物塑料，医疗设备等非汽车领域。截止2016年9月30日，公司进行中的研发项目为196项。

经营利润为5,307万美金， 与去年同期的1,737万美金相比，上涨了206.9%，这一增长主要是由于较高的毛利率，部分抵消了较高的管理费用。

2016年三季度净利息费用为970万美金， 比去年的830万美金略有增加。主要原因为：（1）定期存款平均利率下降导致利息收入降低， 部分被平均存款余额的增加所抵消。截止2016年的9月30日定期银行存款利率为1.4%， 平均存款余额金额为$3.56亿美金，2015年同期定期银行存款利率为2.5%， 平均存款余额金额为$3.07亿美金。(2)利息费用的增加是由于短期和长期贷款的增加,第三季度总数为$6.66亿美金,去年同期为$3.68亿美金， 部分被降低的平均贷款利率所抵消。截至2016年9月30日平均贷款利率为4.5%，2015年同期为5.2%。

债务清偿损失1900万美元，公司赎回2019年到期的1.5亿美元年息11.75%的担保高级债券, 加上适用的溢价和截止赎回日2016年8月29日未付的利息。

2016年三季度的有效税率为21.2%，去年同期为35.5%。本季度下降主要是由于截至2016年9月30日，与同期相比，迪拜增加1740万美元的免税利润，部分被公司赎回2019年到期1.5亿美元年息11.75%的担保高级债券产生的1900万美元损失所抵消。本季度有效税率比中国法定所得税率25%不同，主要原因为四川鑫达的优惠税率，境外公司不同税率，研发花费用加计扣除的影响，部分被不可抵扣费用的影响所抵消。

净利润为2,018万美元，比去年同期的603万美元增加了1,415万美元即236.7%。普通股基本每股收益和完全稀释每股收益均为0.31美元，去年同期均为0.09美元。

2016年和2015年第三季度用于计算基本和稀释每股净利润的股数分别为4950万和4930万股。

与去年同期的2695万美金相比，2016年三季度EBITDA为4605万美金，增加了71.4%或者1,910万美金。详细的EBITDA，一个非美国通用会计准则的指标，计算，请参见新闻稿中的财务表格。

财务状况

截止2016年9月30日，公司的现金和现金等价物为1亿美金，商业银行定期存款为1.30亿美金，运营资本为1.51亿，流动比率1.17。股东权益为6.25亿美金，去年截至12月31日为5.78亿美金。

与2015年12月31日相比存货增加了 40.9%， 主要原因是基于较低的原材料采购价格，以及公司为四川投产囤积库存的策略。由于迪拜分公司自2016年年初收到设备，厂房，物业、厂房及设备净值自2015财年结束增加了43.3% 。

子公司鑫达控股（香港）有限公司于2016年8月22日与渣打银行（香港）牵头的银团签订了总金额1.8亿美元的银团贷款协议。根据贷款协议，银团贷款的资金将被用于所批准的2019年到期年息为11.75%的1.5亿美金高级担保债券的赎回。公司于2016年8月29日全面赎回高级担保债券，支付的总金额为1.67亿美金包含1.5亿美元的本金,适用的溢价1540万美元和应计未付利息的120万美元截至赎回日期。这导致一次性非经营性费用损失1900万美元为2016年第三季度的债务偿清的损失。

在考虑公司的信用额度，和维持合理的负债比的前提下，长期和短期银行贷款增加了34.2%，我们负债比的定义是长短期贷款与应付票据之和除以总资产。

2016年6月28日，中国鑫达的子公司迪拜复合材料有限公司（“迪拜分公司”），签署了约20,206平方米的土地购买合同。在2016年9月21日，迪拜分公司签署了另一项约22,324平方米的土地购买合同。两块土地都位于迪拜的杰布阿里自贸区。所购土地包括一处库房，一栋办公楼以及一处服务建筑。

最新动态

公司于2016年7月8日宣布四川基地在2016年7月7日举办了投产仪式。超过700名来宾一起参观了四川基地全自动化的生产线。 四川基地具有生产多种高端产品的能力，包括汽车、船舶、高铁、飞机应用、生物降解材料、医用材料和食品包装材料。在具备生产多种非汽车领域应用的产品以外，四川基地先进的设备为公司生产高端和性能稳定的产品提供了保障，并使我们的产品平台更加多样化。

业务展望和导向

基于公司对2016年中国汽车产业链需求的稳步回暖的预期以及由于原油价格波动趋于稳定的假设，公司重申预期2016财年全年收入将在 10 亿美元至11亿美元之间，净利润将在1亿美元到1.1亿美元之间。这一预测同时基于四川和迪拜基地在2016年下半年如期实现产能贡献和恒定的汇率，不包含债券赎回可能产生的影响，反映了公司当前和初步的观点，可能会由于市场情况变化而改变。公司目前计划在今年晚些时候提供2017财年财务指导。

电话会议

中国鑫达将在2016年11月9日星期三美国东部时间上午9:00举行电话会议，讨论2016年第三季度的财务结果。欲参加电话会议，美国听众可以拨打，中国大陆听众拨打, 香港听众拨打，之后输入密码2323876。

电话会议的录音可以在2016年11月16日之前重新播放，美国听众请拨打，之后输入密码2323876。

网上直播以及电话会议重播可以在公司的投资者关系网页上收听到，网址为：http://www.chinaxd.net。

关于中国鑫达塑料有限公司

中国鑫达塑料有限公司，通过它全资拥有的子公司（简称“公司”）主要从事汽车专用复合材料的研发、生产和销售的领先特种化工企业，其产品被广泛应用于奥迪、奔驰、宝马、别克、雪佛兰、大众、捷达、马自达、 丰田等28种汽车品牌的外饰件、内饰件及功能件。公司全资拥有的研发中心致力于高分子复合材料的研发并得益于与中国著名高校的知名科学家的合作。截至2016年9月30日，390项产品已通过一家或多家中国汽车生产商认证并使用。欲获取更多信息，请访问 http://www.chinaxd.net。

安全港声明

该声明包含了《1995年私人证券诉讼改革法案》中的安全港条款里的前瞻性声明。除了该声明中的历史事实陈述之外，所有的声明都为前瞻性声明，包括但不限于，企业增加额外的资金对公司进行融资活动的能力；企业及其子公司完全履行符合债券交易及其他契约责任的能力；向高端产品转移的产品组合的的有效性、赢利性和适销性；公司迪拜厂区的前景及其向中东、欧洲和亚洲其他地区的相应拓展；公司在中国西南厂区的前景及其未来向中国西南市场的相应拓展；公司多元化产品格局举措的前景；合法性及规章性风险；公司对于2016财年的营收预测；公司执行的成长战略及市场策略的有效性；公司普通股的未来交易；公司作为上市公司的运营能力；公司目前的流动资金能够为运营提供资金的期限；一般的经济和商业条件；公司的经营成果及财务状况的波动性；该公司吸引和保留合格的高级管理人员、研究和开发人员的能力；以及其他的与美国证券交易委员会并且在http://www.sec.gov网页上有效的公司文件的详细风险。这些前瞻性声明包含已知风险、未知风险以及不确定因素,并根据对该公司及行业目前的预期、假定、估计以及预测。本公司无任何义务承担更新除了法律可能需要的内容之外的未来可能发生的事情、情况或者预期的变更的前瞻性声明。虽然公司认为该前瞻性声明中所表述的预测是合理的，但是他们不能保证这些预测是正确的，投资者应该小心实际的结果可能与预期的结果有很大的不同。

联系人

中国鑫达

张大鹤 首席财务官

Phone: +1 (212) 747-1118

Email: cxdc@chinaxd.net