《绿色汽车杂志》公布2017年度最佳环保车型入围名单

第12届年度奖项的获奖者将在11月17日的AutoMobility LA™上揭晓

洛杉矶2016年11月10日电 /美通社/ -- 《绿色汽车杂志》(Green Car Journal)今天公布了该杂志著名的2017年度最佳环保车型® (Green Car of the Year®)奖的五款入围车型。入围2017年奖项评选的车型包括宝马(BMW) 330e、雪佛兰(Chevrolet) Bolt、克莱斯勒(Chrysler) Pacifica（太平洋）、起亚(Kia) Optima（远舰）和丰田(Toyota)普锐斯Prime (Prius Prime)。获奖者将于太平洋标准时间(PST) 11月17日（星期四）上午8:25在洛杉矶会展中心(Los Angeles Convention Center)之外的科技馆(Technology Pavilion)公布，届时还将公布其它绿色交通方面的信息。

在超过10年的时间里，参选“年度最佳环保车型®”的车型一年比一年多，这表明汽车行业正在做出更多努力，以提供效率更高、环境影响更小的新车。自2005年在洛杉矶车展(LA Auto Show)（以及如今的AutoMobility LA）上公布首个奖项以来，《绿色汽车杂志》每年都在该车展上嘉奖最重要的“绿色”车型。

《绿色汽车杂志》及GreenCarJournal.com编辑兼出版人罗恩-科根(Ron Cogan)表示：“今年的年度最佳环保车型®入围名单明确地展现出了汽车行业现今的电动化发展势头。无论是纯电动、混合动力、插电式混合动力，还是在一个车型系列中结合这些动力系统外加一般的汽油发动机，电动化现在都被大多数汽车制造商认为是创造当前和未来高效车型的必备技术。”

入围车型：

宝马330e iPerformance

宝马330e iPerformance将插电式混合动力驱动系统加入宝马3系。将电动机和BMW TwinPower Turbo直列四缸发动机结合使用，使得整个系统输出功率达到248马力，扭矩为310磅-英尺。宝马330e iPerformance能够在5.9秒内从0加速到60英里/小时，最高速度可达140英里/小时。纯电动驾驶的最高速度达到75英里/小时，一次充电后可行驶约14英里，当使用电池驾驶时，总能耗为71 MPGe（MPGe为每加仑汽油等同燃料）。

雪佛兰Bolt

EPA（美国国家环境保护局）预测Bolt电动汽车(EV)在充满电之后一次可以行驶238英里，这具有突破性意义，Bolt也由此成为首款充电一次后可行驶里程超过200英里的量产电动汽车。该车型配备一系列先进连接技术，旨在提升驾驶体验，并实现驾驶体验的个性化。其“Regen on Demand”功能让驾驶员能够利用方向盘后方的开关启动更为主动的再生制动，以便在不使用刹车踏板的情况下减慢汽车速度，同时将电能传送回电池。

克莱斯勒Pacifica

克莱斯勒Pacifica包含多种款式选择，包括LX、Touring、Touring L和Touring L Plus。这种创新性小型厢式车在同类汽车中还有史以来首次采用插电式混合动力，其卓越能耗为80 MPGe，充电一次可行驶30英里，当结合电池电力和其V6动力系统时，该车型总共可行驶530英里。这款插电式混合动力车型充电也很方便，利用240伏充电系统只需两小时便可完成充电。克莱斯勒Pacifica还拥有可解放双手的滑动车门和提升式车门，非常便于使用。

起亚Optima

2017款起亚Optima的流畅造型和令人愉快的性能遍布于整个2017款车型阵容。作为新增车型，2017款Optima混动版和插电混动版以智能方式结合电动机和新的2.0升GDI直喷四缸汽油发动机，创造受到欢迎的能耗和令人满意的驾驶体验。Optima插电混动版还能利用比标准混动版更大的电池组来支持长达27英里的纯电动驾驶，之后该插电混动版车型会返回到高效的混合动力模式。

丰田普锐斯Prime

丰田普锐斯Prime是汽车制造商丰田对普锐斯插电版的改进，独立于去年经过完全重新设计的普锐斯车型。这种新的2017款插电版车型在电池充满电之后可行驶22英里，这一长度是最初的普锐斯插电版的两倍。丰田普锐斯Prime拥有最新一代普锐斯别具一格的外形，并且增加了独一无二的外观造型元素，以便与其它车型区分开来。在车内，丰田普锐斯Prime还拥有别具特色的11.6英寸触摸屏显示器。

受人尊敬的评审团通过多数票决选出“年度最佳环保车型®”，评审团成员包括名人车迷杰-雷诺(Jay Leno)以及著名环境和效率组织领导人，如未来海洋协会(Ocean Futures Society)会长让-米歇尔-库斯托(Jean-Michel Cousteau)、Global Green USA（美国全球绿色组织）理事会成员马特-彼得森(Matt Petersen)、国际清洁运输委员会(International Council on Clean Transportation)名誉会长艾伦-劳埃德(Alan Lloyd)博士、CERES总裁明迪-柳伯(Mindy Lubber)、美国节能联盟(Alliance to Save Energy)主席凯特瑞-卡拉汉(Kateri Callahan)。

在奖项审批过程中，《绿色汽车杂志》的编辑考察了所有汽车、燃油和技术，从而在众多潜在获奖者中选出最终的五款入围车型。这五款车型凭借在提升环保性能方面的成就而入选。考察的诸多因素包括效能、性能特征、“新奇性”、价格适中性与环境方面的整体成就。为保证受到嘉奖的车型在环境方面产生实际的影响，能否在大众市场上普及也是一个考虑因素，到颁奖年度的1月1日，入围车型必须在市面上有售。

AutoMobility LA现在对那些有兴趣亲自参加2017年度最佳环保车型®奖得主发布会的人士开放注册。所有AutoMobility LA与会者还将能亲眼见到今年的首发新车，并能进入洛杉矶会展中心之外的全新科技馆。垂询AutoMobility LA详情和现在注册参加该活动，请访问：http://automobilityla.com。

“年度最佳环保车型 ® ”奖简介

自1992年以来，《绿色汽车杂志》一直作为汽车、能源和环境交汇领域的领先权威杂志而受到赞扬。“年度最佳环保车型”奖是《绿色汽车杂志》展示汽车行业环保方面进展的使命的重要组成部分。该杂志的CarsOfChange.com网站在线发布“环保汽车”文章，并注重互联性。“Green Car of the Year®”是《绿色汽车杂志》和RJ Cogan Specialty Publications Group, Inc.的注册商标。

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洛杉矶车展与AutoMobility LA简介

洛杉矶车展(LA Auto Show®)于1907年成立，是每年当季最先亮相的大型北美车展。2016年，该车展的媒体与交易日和Connected Car Expo (CCE)合并成AutoMobility LA™，成为业界首个真正将科技与汽车行业相结合，推出新产品和新技术，并探讨交通业和移动行业未来最紧迫问题的展会。AutoMobility LA 2016将于11月14日至17日在洛杉矶会展中心举行，汽车制造商将借此举行新品发布活动。洛杉矶车展将于11月18日至27日对公众开放。AutoMobility LA是全新汽车业开展交易，展示开创性产品并向全球媒体发布战略性声明的平台。洛杉矶车展获大洛杉矶新车经销商协会(Greater L.A. New Car Dealer Association)认可，由ANSA Productions运营管理。有关车展的最新新闻和信息，请在Twitter (twitter.com/LAAutoShow)、Instagram (https://www.instagram.com/laautoshow/)或Facebook (https://www.facebook.com/LAAutoShow)上关注洛杉矶车展，并登录http://www.laautoshow.com/订阅提醒。有关AutoMobility LA的更多信息，请访问：http://www.automobilityla.com/。

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