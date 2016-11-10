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ActLight宣布与领先的半导体公司合作开发心率传感器项目

2016年11月10日 03:40 编辑： 经理人网编辑
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瑞士洛桑2016年11月10日电 /美通社/ --

以其突破性动态光电二极管(DPD)闻名的瑞士光电技术公司ActLight宣布与安森美半导体(ON Semiconductor)联合开发新一代传感器项目，这将使可穿戴设备能够进行低功耗心率传感测量。

（图标：http://photos.prnewswire.com/prnh/20161108/437079LOGO

安森美半导体消费者健康产品线高级经理Jakob Nielsen评论说：“医疗保健行业正在变得越来越依靠监测和治疗病人的新方法。结合人们对运动健身日益浓厚的兴趣，这使得提供更加实惠、更加精确的可穿戴传感器选择成为必要。现在的智能手表和可穿戴设备在心率测量精确性和应用电池寿命时间上面达不到客户的要求。通过与ActLight合作，我们将帮助为市场带来新一代心率传感器，而这些传感器将能应对这些需求，并将为整合一大批医疗科技和消费电子应用提供完整的传感器解决方案。”

ActLight首席执行官Serguei Okhonin博士表示：“与可穿戴心率传感器解决方案所用的现有光电二极管相比，我们的技术能够为我们的合作伙伴带来独一无二的竞争优势。”Okhonin先生继续表示：“这些优势包括低功耗、电子器件有所简化和尺寸更小，它们使得我们的技术非常适合被用于小型可穿戴设备。我们现在很高兴看到我们能够获得安森美半导体的支持，而且他们也愿意与我们共同发挥ActLight技术在心率传感器领域的潜力。”

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