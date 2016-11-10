美国怀旧军表SZANTO（战途）进入国内市场

广州2016年11月10日电 /美通社/ -- 近日，欧洲胡同引进了由美国著名手表品牌创始人 Barry Cohen 先生新创的美国SZANTO（战途）军表。军表收藏热自上世纪八十年代开始一直风靡至今、热度不减。各大名表品牌也纷纷青睐复古军表，不管是飞行员还是潜水者。除了粗犷硬朗的外表、耐用的特性，是否还有更能体现军迷个性和怀旧情节的军表呢？本次欧洲胡同引进的经典款复古军表SZANTO期望以创新的形式，带给更多的消费者一个更酷、更有美感、售价更亲民的腕表品牌。



欧洲胡同引进了由美国著名手表品牌创始人Barry Cohen先生新创的美国SZANTO (战途)军表

军表正式亮相于第一次世界大战期间，飞行员和士兵为了方便作战计时，把怀表用带子系在手腕上，不经意间开启了新的钟表时尚。向早期军表致敬，SZANTO打造出一系列亲民的怀旧和经典产品。SZANTO表不仅仅是一个怀旧的品牌，它是一个综合的腕表产品集合，是对20世纪初期的腕表品牌的传承和延伸。

SZANTO表设计风格借鉴于上世纪40年代的腕表，有非常强烈的战地、潜水和飞行员军表特点，并在此基础上大幅升级，表盘尺寸加大以及审美更符合现代趋势。SZANTO腕表的零售价格仅为1000多到3000多人民币，这已经包含了机械表款式。包装盒是一个迷你的高品质复古车尾行李箱设计，让人想起经典的美国“黄金时代”邮轮、火车、汽车、航空之旅。

对于军表的热爱不仅仅是收藏，更是一代人的情怀。美国婴儿潮的年轻一代可能负担不起奢侈腕表，却不妨碍被父辈们的经典腕表设计、气质所感染。大多数钟表品牌都追捧经典设计趋势，但往往因为昂贵奢侈不能实惠于大众。SZANTO非常自豪地以亲民的价格，聚集了这一批受众。SZANTO品牌的哲学理念就是持续地与腕表爱好者连接，珍惜过去。结合军表的耐用和现代设计，SZANTO在唤起怀旧的同时也创造了一个精准的崭新腕表品牌。

联手SZANTO（战途）军表，欧洲胡同与您一起分享腕上的功用与时尚，享受完美时光，发现好东西还在。新的 SZANTO 复古军表已经在部分欧洲胡同商家售卖，高性价比、复古怀旧、惊艳颜值和可靠的性能，SZANTO将让您享受更好时光。

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