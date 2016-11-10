周杰伦蔡依林超级巨星御用制作人林迈可加盟香蕉计划

担任香蕉音乐执行总裁

上海2016年11月10日电 /美通社/ -- 台湾知名音乐制作人林迈可 Michael Lin 于2016年11月正式加盟香蕉音乐。担任执行总裁职位。林迈可老师出生于美国洛杉矶，是瑞典和韩国的混血，拥有中西合璧的背景文化，对香蕉音乐未来版图可谓举足轻重，赋有才华和视野的林老师无疑是香蕉音乐的最佳人选。



林迈可

香蕉音乐介绍

由国内外知名的音乐制作人，经纪人组成的团队是香蕉音乐对外的核心竞争力。现如今迎来了林迈可老师，相信香蕉音乐更能引领自身的音乐才华为中国乃至世界带来最顶尖的音乐作品，为旗下艺人量身打造更优质的唱片。在以内容为王的时代背景下，成为华语市场最强的音乐内容出品方。

香蕉音乐录音棚

香蕉音乐录音棚位于香蕉计划总部，训练室采用国内最顶级的配置，其中包含2间大型舞蹈房，6间练歌房、2间编曲室、4间办公室、健身区域、餐厅、化妆室、公共区域以及花园等，斥资千万旨在为打造最优秀的偶像及艺术家提供超一流的的环境和设备。



香蕉练习室

香蕉音乐规划

公司为着重培养华语歌坛新人，重金聘请全球顶级团队。《中国梦之声》首席声乐导师邬拉及著名录音师，混音师Jovi，亚洲资深编舞老师Leona等将全职为香蕉音乐打造华语乐坛人气偶像。在现有国内优秀音乐人团队的基础上，借助更好的海外优质资源建立世界一线音乐人的交流平台，让香蕉音乐成为华语乐坛在上海的新地标之一。



林迈可

林迈可简介：

林迈可，知名音乐人、作曲人、编曲人、专辑制作人。周杰伦十几年的御用制作人，负责周杰伦的编曲以及一线歌手的制作、编曲、A&R、策划等。其制作编曲的作品，具有强烈鲜明的节奏感，其应用中国古典乐器更是极佳。

林迈可打造周董独有的R&B节奏，例如爱在西元前、给我一首歌的时间、你听得到等；还有耐听型中国风，如《东风破》、《发如雪》、《千里之外》 等，新专辑《告白气球》算是一种林氏节奏的回归， 周董的专辑《依然范特西》、《十一月肖邦》、《惊叹号》中的大部分曲目都是由林老师编曲，他伴着周董不断开拓新风格，从中国风到节奏R&B，再到电音风格，可以说是杰伦在开拓音乐版图上不可或缺的音乐伙伴！林老师不愧有“大师”的称号。从蔡依林 《日不落》开始合作到《大艺术家》专辑负责音乐总监、制作、策划，这张专辑也得到了金曲奖入围，第一主打歌《大艺术家》也获得年度最佳歌曲奖，上张专辑他更是拿下了最佳录音奖。

刘德华、蔡依林、罗志祥、TF Boys、张韶涵、飞轮海、张靓颖、丁当、ELVA萧亚轩、容祖儿、周渝民、任贤齐、梁咏琪、古巨基、杨宗纬、温岚、费玉清等著名大牌歌手都邀请林老师为其亲手打造经典歌曲。林老师的演唱功力也十分优异，曾和温岚合唱《动心》，在周杰伦的《四面楚歌》中用韩文唱RAP 以及组成重唱团体铁竹堂。

此次，林迈可老师加盟香蕉音乐，将为香蕉娱乐经纪旗下艺人孟佳、二珂、T-ARA、EXID等艺人亲手打造歌曲。期待林老师和香蕉音乐擦出更多火花！

更多信息请关注香蕉计划官方信息：

香蕉计划官方微博：@香蕉娱乐

香蕉计划官方微信：Projectbanana

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161109/0861611884-a

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161109/0861611884-b

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161109/0861611884-c