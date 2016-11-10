自然堂携手新晋代言人郑恺邀你共赴“要要要要”之夜

“你敢要，我就敢给！”

上海2016年11月9日电 /美通社/ -- 一年一度的双11全球狂欢节已经火热的拉开了序幕，从2014年全网美妆TOP4的黑马，到2015年稳坐TOP3的实力王牌，今年双11，作为国内化妆品翘楚的自然堂，又将会有怎样的创举和优异表现？在近日公布的双11预热阶段数据排行榜中已初见端倪：在面膜预售排行榜中，9月首发狂销100多万片的网红喜马拉雅膜法面膜赫然在列，目前已占据国内化妆品牌面膜预售领军位置，大有问鼎之势；而在最受欢迎国货品牌排行榜中，自然堂同样跻身三甲，各项预热指数正在加速赶超。更重要的是，自然堂品牌新晋代言人 -- 郑恺在11月1日正式亮相了。

代言人郑恺正式加入自然堂大家庭

“你敢要，我就敢给！”敢做如此承诺的就是自然堂品牌新晋代言人 -- 郑恺。作为一个优秀的演员，郑恺在演艺圈突出的表现让人印象深刻。值此双11全球狂欢节为契机，郑恺宣布加入自然堂大家庭，正式成为自然堂女士护肤系列形象代言人。郑恺出道以来一直以阳光健康、自然自信的形象示人，这与自然堂品牌一直倡导“你本来就很美”的品牌理念所相符。而如此高调的承诺 “要要要要”口号则是自然堂与新晋代言人一同奉献给广大粉丝们的一份双11大礼。

新晋代言人郑恺压轴亮相双 11直播夜

作为国内化妆品大咖的自然堂，与作为人气男神的郑恺，在双11的首次结合，便协力突破一众华丽卡司，压轴天猫直播终结场。11月11日21点，郑恺将在自然堂天猫直播间闪亮登场，与粉丝、消费者一起共度双11直播夜黄金时段。直播当天，郑恺将发挥超强撩妹技能，不仅公开演绎撩人睡姿，还将首次突破直播距离壁垒与粉丝亲密互动，大显暖男本色。整个直播期间将豪掷百万红包、大方派送双11神秘礼盒，全场还有无数惊喜，敬请期待。

网红爆款全有自然不只有五折

除了一贯不变的优良品质以及高水准服务之外，自然堂也亲历见证着每一位忠实爱用者的成长与蜕变。适逢此馈赠之际，自然堂在双11当天不只有全场5折封顶的优惠狂欢，多重满减满赠，最高满赠金额达至699元，更有超过50000份价值千万的好礼相赠，大热网红面膜喜马拉雅膜法面膜、百元无门槛优惠券急速秒杀。赵丽颖、欧阳娜娜，你想要的明星签名自然堂都送。不论是当家灵魂产品雪域冰肌水还是超高回购率的凝时休眠霜……这个双11，自然堂以形式丰富多样的活动回馈消费者，你说要，我们都给。



自然堂网红款喜马拉雅膜法面膜

今年双11，自然堂携新晋代言人郑恺开启“要要要要！你敢要，我就敢给”的主题狂欢，旨在为广大消费者再度奉献一场集诚意福利、口碑精品、娱乐轰趴为一体的年度买买买盛宴。2016年，自然堂势必再创一个改写肌肤命运的美丽奇迹。