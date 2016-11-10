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自然堂携手新晋代言人郑恺邀你共赴“要要要要”之夜

2016年11月10日 08:00 编辑： 经理人网编辑
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“你敢要，我就敢给！”

上海2016年11月9日电 /美通社/ -- 一年一度的双11全球狂欢节已经火热的拉开了序幕，从2014年全网美妆TOP4的黑马到2015年稳坐TOP3的实力王牌今年双11，作为国内化妆品翘楚的自然堂，又将会有怎样的创举和优异表现？在近日公布的双11预热阶段数据排行榜中已初见端倪：在面膜预售排行榜中，9月首发狂销100多万片的网红喜马拉雅膜法面膜赫然在列，目前已占据国内化妆品牌面膜预售领军位置，大有问鼎之势；而在最受欢迎国货品牌排行榜中，自然堂同样跻身三甲，各项预热指数正在加速赶超。更重要的是，自然堂品牌新晋代言人 -- 郑恺在11月1日正式亮相了

11月11日21点，与自然堂新晋代言人郑恺相约“要要要要”之夜
11月11日21点，与自然堂新晋代言人郑恺相约“要要要要”之夜

代言人郑恺正式加入自然堂大家庭

“你敢要，我就给！”敢做如此承诺的就是自然堂品牌新晋代言人 -- 郑恺作为一个优秀的演员，郑恺在演艺圈突出的表现让人印象深刻。值此双11全球狂欢节为契机，郑恺宣布加入自然堂大家庭，正式成为自然堂女士护肤系列形象代言人。郑恺出道以来一直以阳光健康、自然自信的形象示人，这与自然堂品牌一直倡导“你本来就很美”的品牌理念所相符。而如此高调的承诺 “要要要要”口号则是自然堂与新晋代言人一同奉献给广大粉丝们的一份双11大礼

新晋代言人郑恺压轴亮相双11直播夜

作为国内化妆品大咖的自然堂，与作为人气男神的郑恺，在双11的首次结合，便协力突破一众华丽卡司，压轴天猫直播终结场11月11日21点，郑恺将在自然堂天猫直播间闪亮登场，与粉丝、消费者一起共度双11直播夜黄金时段直播当天，郑恺将发挥超强撩妹技能，不仅公开演绎撩人睡姿，还将首次突破直播距离壁垒与粉丝亲密互动，大显暖男本色。整个直播期间将豪掷百万红包、大方派送双11神秘礼盒，全场还有无数惊喜，敬请期待。

网红爆款全有自然不只有五折

除了一贯不变的优良品质以及高水准服务之外，自然堂也亲历见证着每一位忠实爱用者的成长与蜕变。适逢此馈赠之际，自然堂在双11当天不只有全场5折封顶的优惠狂欢，多重满减满赠，最高满赠金额达至699元，更有超过50000份价值千万的好礼相赠，大热网红面膜喜马拉雅膜法面膜、百元无门槛优惠券急速秒杀赵丽颖、欧阳娜娜，你想要的明星签名自然堂都送不论是当家灵魂产品雪域冰肌水还是超高回购率的凝时休眠霜……这个双11，自然堂以形式丰富多样的活动回馈消费者，你说要，我们都给

自然堂网红款喜马拉雅膜法面膜
自然堂网红款喜马拉雅膜法面膜

今年双11，自然堂携新晋代言人郑恺开启“要要要要！你敢要我就敢给”的主题狂欢，旨在为广大消费者再度奉献一场集诚意福利、口碑精品、娱乐轰趴为一体的年度买买买盛宴。2016年，自然堂势必再创一个改写肌肤命运的美丽奇迹

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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