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天合光能与中斯公司携手开拓“一带一路”斯里兰卡市场

2016年11月10日 08:53 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年11月10日电 /美通社/ -- 今年9月斯里兰卡总统特使来天合光能有限公司（以下称“天合光能”）常州总部，与天合光能董事长兼首席执行官高纪凡就“一带一路”国家战略下的光伏市场机遇交换了意见后，近日，天合光能与中斯经济文化交流（上海）有限公司（以下称“中斯公司”）在中斯公司上海总部签署了《战略合作协议》。双方将进行全方位合作，共同贯彻执行我国“一带一路”战略国策，拓展在相关国家的新能源建设市场。

在《战略合作协议》中双方承诺：在未来合作中，中斯公司将负责积极有效地开拓海外市场，天合光能则向中斯公司承揽的相关项目提供所需的性价比最优的新能源（光伏）成套产品，并提供关联的售前和售后服务等。

斯里兰卡位于“一带一路”的重要枢纽地带，该国太阳能光伏系统设计和施工能力具有世界一流水平。斯里兰卡市场潜力巨大，该国政府于2016年推出了百万屋顶计划，如果按照每个屋顶3KW来看，整个计划会有3GW的容量。同时，斯里兰卡是天合光能的传统优势市场，天合的品牌知名度及美誉度在当地名列前茅，天合光能占有该国太阳能产品70%以上的市场份额。本次《战略合作协议》的签署，对于双方合作开拓斯里兰卡等“一带一路”国家的太阳能市场，进一步加大“走出去”力度，增强中国公司在周边国家和市场的影响力有重要意义。

天合光能董事长高纪凡表示，双方合作，是强强联手，优势互补，能够将天合光能的产品和服务优势与斯中公司对当地市场情况的了解和经验相结合，让太阳能光伏发电给斯里兰卡人民带去更多的清洁能源，为当地经济和社会发展做出贡献。

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