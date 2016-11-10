彩虹鱼登录腾讯WE大会，海洋科技进入公众视野

北京2016年11月10日电 /美通社/ -- 作为目前中国领先的互联网综合服务提供商之一，腾讯在11月6日召开了第4届WE大会。彩虹鱼万米级载人深潜器总设计师崔维成和另外八名来自各个国家的科学家作为主要演讲嘉宾贯穿了整个活动，成为当日媒体和公众瞩目的焦点。

WE大会自2013年以来每年举办，已经成为中国最有影响力的探索创新盛会之一。腾讯希望以WE大会为平台，连接国际前沿思想和技术，激发人们创造和创新，探索改变未来的各种可能性。在WE大会上，很少谈论企业之间的竞争，人们谈论的是未来，是如何通过技术改变人类的生活。

作为本次WE大会重磅级演讲嘉宾之一的崔维成，是此次大会第一个中国籍演讲者，在会议上第三个进行演讲。身为相对较为陌生的海洋领域的深渊技术专家，更是朴实无华的当代中国科学家的代表之一，崔维成向台下的2500多名观众和同时在多个在线直播平台观看的220万名观众诠释了他和彩虹鱼“挑战深渊极限，实现人类梦想”的初衷和决心。



崔维成教授在腾讯WE大会上进行演讲

在崔维成之前的两位演讲者，一个是身为美国奇点大学创始人、人称“现实中的X教授”的Peter Diamandis，另一位是NASA飞掠冥王星的任务负责人Alan Stern，微博上有千万点击的冥王星心形图像就源自这个项目。

与这两位着眼于航空航天技术的科学家不同，中国本土出生带着一身质朴气息的崔维成一上台就得到了全场数次热烈的掌声。尤其当整个完全由中国自主设计研制的深渊科学技术流动实验室的全景布局出现在大屏幕上，崔维成栩栩道来整个实验室的设计原理和形态与国际同类科研技术的领先之处时，台下更是掌声雷动，观众对于目前彩虹鱼团队在海洋科技领域所取得的成果深受感动和鼓舞，兴奋之情溢于言表。

在接受腾讯科技对他的采访时，崔维成表示：“我们在紧锣密鼓地准备今年年底11000米的海上试验，这是万米级无人深潜器和三台着陆器的海上试验。如果我们的试验顺利，中国就有可能成为世界上第三个拥有万米级无人深潜器作业能力的国家。所以，整个彩虹鱼挑战深渊极限团队都会全力以赴，希望为我们国家的海洋强国建设做一些积极的努力。”

成千上万的前沿技术开发商、互联网从业者、专家和投资者参与了本次腾讯WE大会，来自不同领域的科学家和创新团队自由地进行交流和互动，国内外数百家主流媒体大篇幅报道本次盛会。崔维成的应邀出席并且受到的观众追捧再次证明了以彩虹鱼为典型代表的海洋科技已经进入大众关注的视野，且与航空航天、生物医药、数字科技等并列成为未来科技的指南。

彩虹鱼海洋科技媒体联络人

顾文婍女士

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