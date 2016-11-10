新媒传信融合通信产品荣获软协30年突出贡献产品奖

北京2016年11月10日电 /美通社/ -- 2016年10月，北京新媒传信科技有限公司获北京软件和信息服务业协会（以下简称：北京软协）授予北京软件和信息服务业30年突出贡献产品奖。30年前，由61位计算机软件专家共同签名发起，北京软协正式创立。多年来，北京软协遵照其服务会员，服务产业的宗旨，搭建政产学研等各界之间的沟通合作平台，不断发展和壮大，成为了拥有2000多家会员企业、具有广泛代表性的软件行业性社会团体。



北京软件和信息服务业30年突出贡献产品奖

北京软件和信息服务业30年突出贡献产品奖是授予与同类应用相比，设计及技术理念具有独创性，并能为用户带来实际价值，具有较好的用户口碑的产品、解决方案、信息服务等应用形式的软件行业权威奖项。

新媒传信作为全球领先的融合通信解决方案提供商，其结合业界最新技术自主研发的URCS+融合通信产品生态链是面向运营商、终端、金融、互联网等领域的全方位融合通信解决方案，其服务的合作伙伴包括了：中国移动、工商银行、农业银行、招商银行、魅族、VIVO、机锋网，博文卡特等知名企业。新媒传信融合通信产品此次获得北京软件和信息服务业30年突出贡献产品奖，再次证明了客户及行业伙伴对于 URCS+ 融合通信产品生态链的广泛肯定。

新媒传信会将“互联网+通信”能力与更多的行业进行整合，提供更加高效、便捷的融合通信解决方案，使融合通信技术为产业所用，促进连接、促进传统业务的社交化，帮助运营商及行业合作伙伴全面提升移动互联网领域的价值，开辟“互联网+”新市场。