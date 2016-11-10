魅力惠隆重欢庆双11购物节

与Castlemain公司合作，推出终极奢华游艇体验

上海2016年11月10日电 /美通社/ -- 魅力惠宣布为了欢庆双11这一中国最大的购物节，将与 Castlemain 游艇租赁公司合作，为富裕的中国消费者推出只在网上有售的豪华游艇体验套餐。套餐价格在人民币90万元-190万元之间，仅在www.mei.com上限时销售。



魅力惠隆重欢庆双11购物节

为了让会员能够以独特的方式度过农历新年，魅力惠特别为此次独家套餐设计了两条线路：

环绕圣马丁岛，停经安圭拉、尼维斯和安提瓜 从泰国普吉岛出发，前往马来西亚兰卡威

此外，两条线路均可依用户的需求延长并酌情收费。



魅力惠隆重欢庆双11购物节

魅力惠此次的独家合作方 Castlemain 是著名的游艇租赁服务公司，经常与欧洲声誉卓著的内饰与外饰设计师合作，改装超级游艇，打造无比奢华的体验。此次选出了5艘游艇参加魅力惠双11活动，每艘都能容纳12位客人，以及7~11位船员。为了给顾客提供难忘的体验，魅力惠为此次销售的套餐配备了多种多样的室内外娱乐设施、五星级餐饮服务和先进的高科技设备，并且客人们将享受到一流的巡航速度及体验。

在 Castlemain 之前，魅力惠还与其他多个超级奢华的品牌达成了联盟合作关系，包括在魅力惠官网上为玛莎拉蒂销售限量版 Gran Cabrio Fendi 跑车。此外，魅力惠还与传统零售行业广泛合作，涉及领域包括奢侈名品、轻奢潮牌、全球美妆与家居产品等。



魅力惠隆重欢庆双11购物节

魅力惠联合创始人兼首席执行官 Thibault Villet 先生评论说，“我们将继续拓宽我们提供的产品范围，为我们的会员提供超级奢华的体验，打造非同寻常的生活方式，由此令魅力惠做到与众不同。越来越多的中国精英人士开始寻求国内外绝无仅有的独特体验。我们在奢侈品与时尚业增长迅猛，有着广泛且牢固的合作关系，打造出非凡的奢华生活方式。我们相信，魅力惠能够极好地满足中国消费者多元化的需求和品味。”

此次双11游艇租赁套餐仅在mei.com网站销售，仅限魅力惠会员抢购。订购此套餐的客户还将免费获得魅力惠的 VVVIP 超级贵宾卡，享受为期一年的全网九折优惠。



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垂询魅力惠 Castlemain 游艇租赁套餐的更多信息，请访问：

http://www.mei.com/silo/lifestyle/21323-2041204190000001639-event-event.html