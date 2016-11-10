德国BiTS首届中国区合作伙伴峰会在青岛召开

上海2016年11月10日电 /美通社/ -- 11月5日，德国商业与信息技术大学（以下简称BiTS）2016首届中国区合作伙伴峰会在青岛顺利召开。此次峰会邀请到了国内多家高等学府国际教育资深专家及知名留学机构行业顾问围绕“走出传统”的主题一同探讨了关于德国留学的现状与未来。



德国BiTS2016首届中国区合作伙伴峰会

随着德国工业4.0的不断升温，国内赴德留学生数量持续增长，但由于德国留学门槛高，审核过程严格，导致国内有许多学生依然望而却步。BiTS作为德国国内顶尖的商学院，利用德国北威州最新的教育改革政策，一改以往大家对德国留学的传统概念，为学生新开辟“N团审”通道，取消预科课程，增设英语授课的商科专业课程。此外，学校从申请流程到课程设置都为中国留学生做了充分的考虑，使德国留学在中国呈现多元化发展趋势，因而BiTS在进入国内留学市场后的短短一年多时间里深受学生欢迎。

2007年，BiTS加入美国劳瑞德国际大学联盟-全球规模最大、发展最快的教育集团，凭借劳瑞德丰富的全球教育资源，BiTS逐步受到欧盟外的各国留学生青睐，全校有来自90多个国家的留学生，其中柏林校区的国际化程度高达70%。劳瑞德国际教育集团中国业务副总裁李思彦在峰会上提到：“德国的职业教育引领全球高等教育，而职业教育正是国内大学生急需要提升的综合素质之一，如何将理论与实践相结合，无法仅仅依靠短时间的工作实习来完成，而是需要更实际、更专业的企业与学校之间合作来完成，以此来培养国际化管理人才，迎合全球市场对综合型管理型人才的要求标准。”

峰会上，来自BiTS的两位校方代表详细地介绍了“N”团审项目的细节和优势，同时也与大家分享了今年11月即将入学的学生，他们在申请团审时的经验和总结。峰会临近结束时，远在德国的BiTS校长Stefan教授因公务繁忙无法来到现场，但是他依然亲自录制了一段视频向国内的合作伙伴们致以真诚的问候和谢意，同时他也向大家介绍了10月刚入学的几名研究生在德学习和生活的情况。Stefan教授说道：“学校非常欢迎中国留学生的到来，不仅来求学，更希望学生们能在德国生活、工作。中德两国都十分重视高等教育，尤其是对学生的职业教育，我们希望通过学术上的交流，能让BiTS的核心办学理念以及德国‘双元制’教育理念启发更多的中国学生，以帮助学生完成各自的职业理想。”

峰会当天正恰逢BiTS德国柏林新校区的“Open Day”，柏林校区坐落在柏林CBD繁华地区，主要负责研究生学历的教学，周围有PwC、埃森哲等全球顶尖企业，不仅为学生增加了就业实习的机会，更是让学生有机会深入接触优秀企业的管理方式，真正达到远赴德国就读商学院的初衷和目标。

随着全球化发展的速度越来越快，企业对员工的管理能力要求也逐步提高。如何能有效地掌握商业运作模式和企业管理方法是摆在学生面前的一大难题。能为学生提供怎样的课程、如何培养学生的思辨能力和工作管理方式则是学校迫在眉睫的一大重要课题。德国BiTS正是瞄准了这一高等教育的核心要点，结合当下全球市场最新发展趋势，带领中国留学生“走出传统他”，开辟德国留学新航道。