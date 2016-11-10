Tickmill将业务拓展至欧洲

Tickmill将业务拓展至欧洲，成立受英国金融行为监管局监管的经纪商

伦敦2016年11月10日电 /美通社/ --

领先的在线外汇和差价合约(CFD)经纪商Tickmill很自豪地宣布，该公司的英国实体Tmill UK Limited已获英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority，简称“FCA”）授权，注册号为717270。

（图标：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160718/814103 ）

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20161108/437226 ）

英国金融行为监管局是世界上最权威的监管机构之一，诸多最著名的金融服务机构在其监管下运营。受英国金融行为监管局监管的经纪商必须遵循严格的金融标准，包括资本充足要求、客户资金完全隔离以及业务运营透明化。

得到英国金融行为监管局的授权，在亚洲、中东和北非关键市场拥有强大业务的全球性STP（直通式处理系统）和ECN（电子通讯网络）经纪商Tickmill将业务拓展至英国乃至欧洲，为交易者提供卓越的交易条件、高水平的金融安全性、出色的执行速度，以及个性化客户支持。Tickmill于今天（11月9日）正式在英国乃至欧洲推出服务，专业算法交易者预计将对此产生浓厚的兴趣。

2016年9月，Tickmill客户执行了超过300万项交易，其中63%是算法和智能交易；37%是手动交易。该公司很自豪能够为全球一些最富有经验的零售和机构客户提供服务，这些客户对流动性、定价和执行质量非常敏感。

Tickmill UK将由邓肯-安德森(Duncan Anderson)领导，他已被任命为Tickmill英国运营部门首席执行官。安德森先生丰富的经验以及深厚的行业知识将为Tickmill成为交易服务质量以及客户体验方面首选供应商的愿景提供支持。

安德森先生表示：“能够与Tickmill团队共事是我莫大的荣幸。Tickmill拥有公认的强劲财务业绩和稳定增长记录，7月517亿美元的创纪录月度交易额便是很好的证明，其已成为令人称羡的市场领导者与创新者。这凸显了Tickmill致力于出色客户服务的坚定信念，为了实现这项目标，我真的很激动能够帮助将备受瞩目的Tickmill品牌带到欧洲。”

提及英国金融行为监管局的授权，安德森先生评论说：“英国金融行为监管局的授权揭开了我们全球扩张史上的新篇章。现在进军欧洲市场毫无阻碍，我们将坚定致力于将客户的兴趣作为我们业务运营的核心，并提供质量卓著的经纪服务。”