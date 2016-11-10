成都荣登首个中国最具竞争力会展城市排行榜榜单

成都2016年11月10日电 /美通社/ -- 由中国会展经济研究会主办的2016中国城市会展业竞争力指数年度发布会暨高端学术论坛于10月21日在成都举行。这是中国会展经济研究会首次面向全国发布国内城市会展业竞争力指数。



成都荣登首个中国最具竞争力会展城市排行榜榜单

会上，中国会展经济研究会常务副会长储祥银发布了首个全国城市会展业竞争力指数研究成果暨排行榜。北京、上海、广州、深圳、成都等城市入选首批“中国最具竞争力会展城市”。排行榜显示，成都在年度“中国最具竞争力会展城市”排行榜上位居全国第五、中西部第一，领跑中西部会展城市。该排行榜由中国国内20余位权威专家经过深入研究论证后形成，相关指数体系主要由会展城市竞争力、会展城市整体环境竞争力、会展城市管理及服务竞争力、参会（展）者对会展城市竞争力的满意度等四类核心要素组成，突出会展城市的核心竞争要素比较。

据成都市贸促会相关负责人介绍，近年来，成都构建起了先进制造业、现代服务业和都市现代农业联动发展的现代产业体系，形成了电子信息、汽车等特色优势产业和航空航天、轨道交通、生物医药、智能制造等战略性新兴产业和软件及信息服务、现代物流、科技金融、商贸旅游等现代服务业产业集群，累计落户成都的世界500强企业达278家，具有较好的产业基础和办展办会条件。目前，成都已成为继北京、上海、广州之后，中国第四个、内陆第一个实行72小时过境免签的城市；已开通国际（地区）航线89条，通航国内外城市199个，航线覆盖北美、欧洲、澳洲、非洲、中东及亚洲的重要枢纽城市；“蓉欧快铁”成为中国到欧洲最快捷的货运大通道。如今的成都已经是全国同类大城市中保留行政审批数量最少的城市之一，也是西部唯一跻身“中国服务型政府十佳城市”榜单的城市。

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