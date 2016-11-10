爱茉莉太平洋“妆典生命 焕彩课堂”落地广州

见证美丽新生

广州2016年11月10日电 /美通社/ -- 11月9日，爱茉莉太平洋携手中国妇女发展基金会于广州开展“妆典生命·焕彩课堂”公益活动。以传授护肤及美妆技巧为主要形式的 “焕彩课堂”，旨在用美丽来帮助女性癌症康复患友重拾信心，绽放更精彩的生命。当天，来自广州省生命之光癌症康复协会的70位女性癌症康复患友受邀参与活动，现场感受并见证自己的美丽蜕变。



妆典生命焕彩课堂广州站全体人员合影

自2011年在中国引入自创公益项目“妆典生命”以来，爱茉莉太平洋始终履行其将独一无二的“亚洲之美”与世界分享的使命，深知“美”对于每一位女性的重要意义。焕彩课堂的开展正是爱茉莉太平洋结合对女性健康的关注，并充分发挥自身所长的公益结晶。通过易学的美妆及护肤技巧，为癌症康复患友打造美丽、重振信心，从而获得真正意义上的身心健康；并能将积极乐观的心态延续到生活中，创造全新的自我。



爱茉莉太平洋彩妆师现场传授护肤及彩妆技巧

今年是爱茉莉太平洋第二年在广州为女性癌症康复患友进行护肤及彩妆教学。通过去年的活动，爱茉莉太平洋彩妆师也了解到不少女性患友在康复后的业余生活变得更为丰富，因此，今年除了基础的日常妆外，还新增了聚会妆的教学。同时，由爱茉莉太平洋美容顾问组成的志愿者团队成为活动现场一道亮丽的风景线——解答患友们学习过程中的疑问，辅助其掌握正确手法，完成从护肤到彩妆的完整呈现是她们当天最为重要的工作。来自广州的邓女士在志愿者的帮助下给自己化了一个漂亮的聚会妆，第二次来参加活动的她提及学到的护肤彩妆技巧和自己的改变，深有感触：“去年参加这个活动后感觉特别好，所以今年立即就报名了。以前根本不会打扮，现在只要出门都会化个淡妆，不少姐妹觉得我好像变年轻了，人也变得自信多了。康复后能有这样的变化，家里人和我都觉得很开心。”继去年焕彩课堂上见证了自己变美的过程之后，邓女士和患友姐妹们便萌生了组建模特队的想法。一年后，这支模特队已经拥有丰富的表演经验，并受邀参与了广东电视台的相关演出。活动最后，邓女士也与姐妹们一起带来了精彩的模特秀，再一次用美丽、自信与乐观的人生态度感染了在场的每一个人。



志愿者解答阿姨关于护肤及彩妆的相关问题



阿姨们献上精彩的模特秀

作为爱茉莉太平洋集团的经典公益项目，“妆典生命”于今年在中国得到了全面升级，形成了从公众意识提升到健康知识普及、两癌（乳腺癌、宫颈癌）筛查、援助及术后康复的完整公益链条。今年2月，爱茉莉太平洋和中国妇女发展基金会共同成立了女性专项基金，旨在对女性两癌健康进行全程关护。今年3月，爱茉莉太平洋旗下七大品牌举行联合义卖，号召消费者共同关注女性健康。4月，首届爱茉莉太平洋女性健康公益跑（即“茉莉跑”）在上海鸣枪，3,200余位跑友一起用奔跑的力量为女性健康凝聚关爱，以唤起公众对女性两癌的意识。今年8月，贫困地区“两癌筛查”项目在贵州省和黑龙江省的六个县全面开展，为超过12,000名贫困妇女进行免费筛查，并举行两癌知识讲座95场，提升贫困地区女性对健康的认知。而服务于女性癌症康复患友的焕彩课堂已在10月底于上海拉开序幕，继上海、广州之后，将于11月底在北京开展活动，今年将惠及近200名患友。