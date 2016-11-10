联合利华荣膺2016英国商业大奖“可持续商业奖”

上海2016年11月10日电 /美通社/ -- 2016年度英国商业大奖于日前在上海发布，联合利华再度荣膺“可持续商业奖”。

“英国商业大奖”由上海英国商会创办于2008年，每两年举行一次，并逐渐成为商业领域的杰出象征。该奖项旨在表彰那些拓思立新、勇于创业，并拥有锲而不舍精神的、对中英贸易和投资做出杰出贡献的中英企业与组织。作为“英国商业大奖”的八个类别之一，“可持续商业奖”旨在表彰那些在中国承诺并帮助建设可持续发展商业模式的公司和组织。联合利华自2010年起，每次均入围“可持续商业奖”候选名单，并于2012年和今年获奖。

根据“可持续商业奖”的评审准则，获奖企业需拥有明确清晰的愿景和价值观，并成功将可持续商业策略落实到企业在中国运营的方方面面。除了具有良好的业绩表现，评审们还注重企业是否在经济繁荣、环境质量和社会公平等方面做出贡献。而且，承诺将可持续的重要性传递给员工、消费者和更广泛的群体也是企业能否获此奖项的审核标准之一。评审们还从道德经营及诚信的商业行为来判断企业的获奖资质。联合利华将可持续发展的理念融入到日常实际工作之中，在评委们看来，这一点非常有意义，因而获此殊荣。

自2010年发布可持续行动计划起，联合利华就致力于在实现业务增长的同时，提高积极的社会影响，并减少对环境的不利影响。多年来开展的诸多可持续项目切实证明 -- 可持续的商业模式可以带动增长、建立信任、降低风险、降低成本，实现多赢。如今，可持续发展已成为联合利华公司愿景的核心，并且贯穿企业运营的始终。

多年来，联合利华一直通过实际行动兑现对中国的长远承诺。在中国，联合利华长期坚持“小行动，大不同”的可持续发展理念，并深耕“美好家园”“美好童年”“美好乡村”三大实践平台。这份荣誉无疑反映了联合利华可持续行动所作出的不懈努力，更是对其推进可持续发展业务和探索建立可持续商业模式的高度认可。