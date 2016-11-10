2016李锦记杯学生创新大赛圆满落幕

传承美味 创新未来

北京2016年11月10日电 /美通社/ -- 2016年11月9至10日，中国食品科学技术学会第十三届年会在北京举办。来自国内外食品业界的专家学者、企业代表、院校师生等共1400余名代表参加了本次盛会，共同分享了科技创新与产业对接的成果，探讨科技创新促进食品产业健康发展之道。作为聚焦培养食品界未来人才的重要环节，2016李锦记杯学生创新大赛颁奖典礼在年会上隆重举办。



2016李锦记杯学生创新大赛颁奖典礼

这是李锦记与中国食品科学技术学会合作举办的第六届学生创新大赛，本次比赛以李锦记产品应用创新为主题，要求针对学生、白领、女性等特定人群，有针对性地开发具有地方特色的休闲食品。获得一等奖的“笋心笋意”，就是福州大学同学受闽菜特色美味启发、开发创新的优秀案例。而四川农业大学符合现代年轻消费者流行趋势的“香樟酸味媚纸”和上海海洋大学极具个性化特色的“蟹酱虾饼”分别获得二等奖。三等奖分别由福州大学、长沙理工大学、哈尔滨商业大学、华南农业大学获得，香港理工大学、大连工业大学、北京工商大学等作品则获得各单项奖。代表中国食品业未来的青年学子们，在用心聆听世界级、国家级顶尖的食品业界专家的精彩演讲后，能有机会站在舞台中央感受成功的滋味，纷纷流露出由衷的喜悦。



李锦记企业事务执行副总裁孔君道向获奖学生表示祝贺

北京大学工学院副院长陈峰教授应邀与李锦记企业事务执行副总裁孔君道先生共同向获奖学生代表颁发了奖杯。孔君道先生在致辞中特别感谢中国食品工业协会，通过创新大赛把行业专家、高校师生与食品企业紧密连接在一起，把食品界对美味的传承与对未来的创新完美结合。孔君道先生指出：“年轻一代消费者是未来的市场，而大学生们更是食品界的未来。希望李锦记这个传承128年的民族企业，能够与年轻学子们不断创新、共同进步。”



李锦记中国企业事务总监陈姝与在场学生分享大赛心得

前一天下午，以历年来由学会与知名食品企业携手举办的学生创新大赛赛事为主题、第九届研究生论坛率先召开。会议邀请了数位来自食品科研机构、国内优秀食品高校以及知名食品企业的专家教授和企业代表，共同分享大赛心得、与现场学生互动交流。李锦记（中国）销售有限公司企业事务总监陈姝女士应邀出席，并与其他专家学者和企业代表一道，对莘莘学子所遇到的困惑，以及未来的发展，做了经验分享。同时，结合李锦记杯学生创新大赛，陈姝女士在回顾历届大赛的经验后指出：“参加学生创新大赛，除了获得将产品由研发到生产、再到市场推广的实战经验，还是非常好的与不同专业同学进行团队合作、培养综合能力和适应性的机会，对于同学们今后的职业发展大有裨益。”

李锦记杯学生创新大赛已经连续举办六届，每一届都有精彩的学生作品和优秀团队脱颖而出，甚至让食品业界专家也对年轻一代巨大的创新力叹为观止。正如中国食品科学技术学会孟素荷理事长在大会召开时指出的：本次年会的重要目标之一，就是让更多的年轻人感受到食品科学的魅力和风采，培育面向未来的新人。李锦记作为传承百年的中式酱料代表，有能力也有责任把以中华优秀饮食文化为代表的东方味道推向世界，而创新大赛正是这样一个传承美味、孵化食品界未来希望的摇篮。

在刚刚举办的中国食品科学技术学会第六次全国会员代表大会上，李锦记酱料集团主席李惠中先生当选第六届理事会常务理事。李惠中先生也表示：李锦记作为百年民族企业，以思利及人和永远创业精神不断突破创新，并以强烈的社会使命感，通过128年的经验，造福社会、共享成果，愿以绵薄之力为中国食品业的蓬勃发展持续努力。